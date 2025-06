Três Corações dá boas-vindas ao Shopping Terra Morena: Novo Marco para a cidade

Foto: Câmara Municipal de Três Corações

A Câmara Municipal de Três Corações tem a satisfação de saudar a chegada do Shopping Terra Morena, um empreendimento inovador que promete impulsionar a economia local, gerar novas oportunidades e oferecer um espaço moderno de comércio, serviços e lazer para toda a comunidade.

A obra está sendo realizada na Avenida Rei Pelé, nº 1.117, no bairro Alto Peró. O shopping está estrategicamente posicionado na cidade, facilitando o acesso pelas principais vias e garantindo conveniência para moradores e visitantes.

Com um projeto arrojado e infraestrutura completa, o Shopping Terra Morena trará 38 lojas de diversos segmentos, incluindo farmácias, laboratórios, academias, cafés, bancos e lojas de vestuário e beleza, além de uma ampla praça de alimentação para proporcionar momentos de convivência e sabor.

Um dos grandes destaques do empreendimento é o cinema e cine-teatro, equipado com tecnologia de som e imagem de alta definição, que também funcionará como anfiteatro com capacidade para 270 pessoas.

Além disso, o shopping contará com um estacionamento moderno com mais de 150 vagas, garantindo conforto e segurança para os visitantes, além de uma portaria automatizada que reforça a tranquilidade dos clientes.

Integrado ao complexo, o Terra Morena Office oferecerá 48 salas comerciais com estacionamento privativo e infraestrutura completa para atender às necessidades dos profissionais, incluindo elevadores e total acessibilidade.

A Câmara Municipal reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização da economia local ao apoiar essa iniciativa, que fortalecerá Três Corações como um polo regional de comércio e serviços.

Seja bem-vindo Shopping Terra Morena, espaço que chega para transformar a cidade e oferecer novas possibilidades a toda a população!

Fonte: Câmara Municipal de Três Corações