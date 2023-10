Três Corações conquista 16 medalhas nos JIMIP

Foram 18 alunos do atletismo, e um da bocha paralímpica

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Projeto Superando Desafios participou, no dia 06/10, dos Jogos do Interior de Minas Paradesporto – JIMIP 2023, em Juiz de Fora. Os atletas trouxeram 16 medalhas e, no somatório geral, Três Corações ficou na 8ª posição, entre 26 municípios.

Foram 18 alunos do atletismo, com o técnico Juarez Abrão e Marcelo Henrique dos Santos, e um da bocha paralímpica, com a professora Viviane Calheiros, nova modalidade do projeto, pela qual Três Corações competiu pela primeira vez.

Parabéns aos atletas e equipe pelos excelentes resultados e por mostrarem que com esforço e dedicação é possível superar qualquer obstáculo!

Atletismo

Juninho – Deficiência Auditiva

1° lugar – Corrida 100m e 200m

Tulio – TEA

1° lugar – Corrida 200m e 400m

Marlon Eduardo Rosa – F34

1° lugar – Arremesso de Peso e Lançamento Dardo

Deivid Souza – F34

2° lugar – Arremesso de Peso

3° lugar – Lançamento Dardo

Rafael Virgílio dos Santos – F542° lugar – Arremesso de Peso e Lançamento de Dardo

Felipe Mafra – F34

2° lugar – Lançamento Dardo

3° lugar – Arremesso de peso

Elmo Ferreira – F33

1° lugar – Lançamento Dardo

3° lugar – Arremesso de Peso

Evellyn Pinheiro – 20

2° lugar – Lançamento Disco

4º lugar – Arremesso de peso

Miguel Adolfo Ferreira – 20

2° lugar – Corrida 400m

10° lugar – Salto em distância

Vinicius Nogueira – 20

14º Lugar – Corrida de 800m

17º Lugar – Corrida de 400m

Eliesel Henrique Benedito – 20

15º lugar – Lançamento de Disco

27º Lugar – Corrida de 100m

Aline Rosa – 20

7º lugar – Arremesso de peso

9° lugar – Lançamento Disco

Renata Oliveira – 20

7° lugar – Lançamento Disco

8º lugar – Arremesso de peso

Sheila Mara Benedito – 20

5° lugar – Lançamento Disco

9º lugar – Arremesso de peso

Emilaine Tuiane Tiburcio – 20

6° lugar – Lançamento Disco

11º lugar – Arremesso de peso

Ivana Paulino – 20

12º lugar – Arremesso de peso

12° lugar – Lançamento Disco

Douglas Rauan – 20

13º lugar – Lançamento de Disco

20º lugar – Arremesso de peso

Luis Carlos Fidelis – 20

28º lugar – Corrida 400m

30º lugar – Corrida 100m

Bocha Paralímpica

Erick V. do Carmo – BC2

6° Lugar

Fonte: Prefeitura de Três Corações