Três Corações conclui obras na Rua Coronel Belchior Pimenta de Abreu

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última semana, a Prefeitura de Três Corações, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), concluiu as obras na Rua Coronel Belchior Pimenta de Abreu, localizada no Centro, nos fundos da Escola Estadual Américo Dias Pereira.

As intervenções foram necessárias devido ao alto volume de chuvas, que rompeu a galeria de águas pluviais e provocou o colapso do muro de arrimo existente no local. Diante da situação, a Prefeitura elaborou um projeto e o encaminhou à Defesa Civil Federal, com o objetivo de obter recursos financeiros para a execução da obra.

Após o cumprimento dos trâmites burocráticos, o município foi contemplado com o repasse, permitindo a realização do processo licitatório e o início dos serviços, que foram concluídos com êxito.

Com a reconstrução do muro finalizada, houve ainda a necessidade de executar obras complementares, como a construção do passeio e a pavimentação asfáltica da via, garantindo a recuperação completa da infraestrutura do local.

Fonte: Prefeitura de Três Corações