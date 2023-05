Três Corações comemora 129 anos da Escola Sargento Max Volf Filho

O secretario municipal de Governo representou a Prefeitura de Três Corações no evento que contou com a presença de autoridades militares e civis que acompanharam as comemorações.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na manhã de sexta-feira, 26/05, foi realizada, na Escola de Sargentos das Armas – ESA, a cerimônia em homenagem aos 129 anos da Escola Sargento Max Volf Filho.

A convite do comandante da ESA Gen. Bda. Reinaldo Salgado Beato, o secretario municipal de Governo, Luiz Vilela Paranaiba, representou a Prefeitura de Três Corações no evento que contou com a presença de autoridades militares e civis que acompanharam as comemorações.

A Prefeitura de Três Corações parabeniza a Escola de Sargentos das Armas – ESA pelos 129 anos de história e pelos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro e, especialmente, ao nosso município onde está instalada há 73 anos.

Fonte: Prefeitura de Três Corações