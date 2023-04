Três Corações: Começam as aulas do Programa Oportunidade Jovem

Além das aulas, que acontecem no setor do Bolsa Família no bairro Santa Tereza, estão previstas visitas técnicas a empresas do município.

Foto/Fonte: Prefeitura de Três Corações

Começaram nesta segunda-feira, 24/04, as aulas do Programa Oportunidade Jovem, em Três Corações. Nesta primeira aula os alunos passaram por uma ambientação, quando tiveram a oportunidade de conhecer melhor o programa e de se apresentarem.

O Programa Oportunidade Jovem envolve adolescentes de 15 a 17 anos, inscritos nos Serviços de Convivência dos CRAS e Curumim. Por meio dele, esses jovens podem participar de curso de formação profissional e se capacitar para o primeiro emprego. Durante quatro meses, eles aprenderão sobre atividades administrativas, técnicas de vendas, atendimento ao cliente, empreendedorismo e empregabilidade. Além das aulas, que acontecem no setor do Bolsa Família no bairro Santa Tereza, estão previstas visitas técnicas a empresas do município.

Os participantes recebem benefícios como bolsa-auxílio, transporte e uniforme gratuitos, além do encaminhamento para estágio em empresas parceiras do projeto ou no serviço público. Assim, os jovens podem colocar em prática o que aprenderam e se preparar melhor para o mercado de trabalho.