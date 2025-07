Três Corações busca reativar ponte de ferro para melhorar o trânsito urbano

A intenção é transformar essa estrutura em uma solução estratégica para desafogar o trânsito da cidade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações, através da gestão municipal, está trabalhando para assumir a responsabilidade da ponte de ferro localizada próxima à Avenida Sete de Setembro (sentido Cotia), atualmente inativa. A intenção é transformar essa estrutura em uma solução estratégica para desafogar o trânsito da cidade.

A administração municipal está em diálogo com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e a Ferrovia Centro-Atlântica. O objetivo é conseguir a autorização para que a ponte passe a ser de responsabilidade do município, o que permitirá o início dos estudos e projetos para a reativação da estrutura.

Com a posse da ponte, a Prefeitura planeja buscar recursos para a construção de uma rodoferroviária no local. Essa iniciativa visa proporcionar maior fluidez no tráfego urbano e impulsionar o desenvolvimento logístico e econômico de Três Corações.

A Gestão Municipal de Três Corações segue firme, trabalhando com planejamento e parcerias para garantir avanços estruturais importantes para a cidade e para toda a população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações