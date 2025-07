Três Corações avança na instalação da nova UPA 24 horas

UPA será referência no atendimento de urgências e emergências, desafogando outros serviços de saúde e elevando o padrão da assistência prestada à população tricordiana.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura Municipal de Três Corações recebeu autorização do Ministério da Saúde para retomar a implantação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas no município. A liberação representa um avanço importante para a saúde pública local, após um período de impasse envolvendo a utilização do prédio originalmente destinado à UPA.

A situação foi revertida após tratativas conduzidas pela atual gestão municipal, que não mediu esforços para garantir o retorno do projeto e assegurar os recursos federais vinculados à unidade.

A UPA será referência no atendimento de urgências e emergências, desafogando outros serviços de saúde e elevando o padrão da assistência prestada à população tricordiana.

A retomada do projeto marca um passo decisivo no fortalecimento da rede de atenção à saúde em Três Corações, reforçando o compromisso da administração com a ampliação do acesso e a melhoria contínua da qualidade dos serviços oferecidos à população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações