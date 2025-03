Três Corações apresenta case de sucesso do Projeto Superando Desafios no Movimenta Minas: Esporte e Gestão

Fontes foto: Prefeitura de Três Corações

Três Corações esteve presente no Movimenta Minas: Esporte e Gestão, evento promovido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE) no dia 21 de março, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Estiveram presentes representando o município o responsável pela Secretaria Municipal de Esportes (SESP) Claudinei Ferreira, o professor Juarez Luiz Abrão e a professora Luciana Tristão. Juarez participou do painel sobre experiências bem-sucedidas, apresentando o case do Projeto Superando Desafios no JIMIP (Jogos do Interior de Minas Paradesporto) e no Núcleo de Fomento ao Paradesporto (NFP).

Durante sua exposição, o professor destacou a importância do projeto para a inclusão por meio do esporte, ressaltando os avanços conquistados e os resultados expressivos nas competições. Ele também abordou a trajetória ascendente do Superando Desafios, que tem mostrado evolução a cada novo torneio, além de enfatizar a necessidade de capacitação contínua para a promoção do paradesporto.

O evento reuniu gestores esportivos de todo o estado e abordou temas como planejamento de políticas públicas, incentivo ao futebol feminino e sistemas municipais de esporte. Além disso, foi apresentado o Plano Estadual de Ações, que busca aprimorar a gestão esportiva em Minas Gerais nos próximos três anos.

Fonte: Prefeitura de três corações