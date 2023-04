Três Corações amplia vacina bivalente contra covid-19 para todos acima de 18 anos

Todos devem apresentar o Cartão de Vacinação e o CPF ou o número do Cartão do SUS.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A campanha de vacinação contra a covid-19 foi ampliada em todo o Brasil e, agora, adultos com 18 anos ou mais podem receber a dose de reforço bivalente.

Para isso, é necessário ter tomado pelo menos duas doses de vacinas monovalentes e a dose mais recente deve ter sido aplicada há, no mínimo, quatro meses. O imunizante protege contra a cepa original da doença e também as variantes ômicron, BA.4 e BA.5.

As vacinas são aplicadas em todas as unidades de saúde – seguindo o cronograma específico de cada ESF – e no Posto Central que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Todos devem apresentar o Cartão de Vacinação e o CPF ou o número do Cartão do SUS.

Quem estiver com o esquema vacinal atrasado também deve ficar atento e atualizar o cartão de vacinação. Para mais informações, entre em contato com o Posto Central pelo número 35 98821 4373 ou com a Sala de Vacina pelo 35 98802 6107.

