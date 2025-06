Três Corações amplia saúde e vira polo de referência para 50 cidades

O serviço ampliado oferece atendimento especializado para o tratamento de diversas doenças infecciosas

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na última terça-feira, 17 de junho, a Prefeitura de Três Corações deu mais um importante passo na área da saúde pública: conquistou a implantação do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) ampliado e do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE) no município.

A reunião de confirmação foi realizada de forma remota e contou com a participação do prefeito de Três Corações, Dimas Abrahão; do secretário municipal de Saúde, Rachid Gadbem Neto; da secretária adjunta de Saúde, Luzia Joelma Caetano; da equipe da Superintendência Regional de Saúde, representada pelo superintendente regional, Luiz Paulo Ricceputi; além de integrantes da Secretaria de Estado de Saúde e do doutor Luiz Carlos Coelho, referência estadual em infectologia e médico efetivo da cidade.

Com o SAE e a Rede CRIE, a Secretaria Municipal de Saúde passa a ser referência para a região Macrosul, que abrange 50 municípios. O serviço ampliado oferece atendimento especializado para o tratamento de diversas doenças infecciosas, como HIV/AIDS, hepatites virais, tuberculose, hanseníase e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O CRIE, por sua vez, atende pacientes com necessidades específicas, como imunodeficiências, transplantes e pessoas em tratamento oncológico, entre outras condições.

Essa conquista representa um avanço excepcional, ampliando o acesso da população a serviços especializados e imunobiológicos essenciais, beneficiando não apenas os moradores de Três Corações, mas toda a região. O próximo passo será a realização de uma visita in loco pela equipe técnica, que dará as orientações necessárias para a efetiva implantação e funcionamento dos serviços.

Fonte: Prefeitura de Três Corações