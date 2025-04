Três Corações alinha preparativos para o Dia do Abraço

A programação acontece no dia 24 de maio, a partir das 9h, na Praça Odilon Rezende de Andrade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Os Representantes do Conselho Municipal de Igualdade Racial – COMPIR estiveram em reunião no Centro Administrativo Dr. Astolpho Gazzola nesta quinta-feira, 03/04, para discutir os preparativos para o Dia do Abraço, que acontecerá em Três Corações, no dia 24 de maio.

O encontro contou com a participação da vice-prefeita Flávia Rivello e de representantes das secretarias municipais de Desenvolvimento Social (SEDESO), de Educação (SEDUC), de Saúde (SEMS) e de Comunicação e Relações Institucionais (SECOM).

O Dia do Abraço tem como propósito incentivar gestos de carinho e conexão entre as pessoas, fortalecendo laços sociais e promovendo um ambiente mais acolhedor na comunidade. Para isso, estão sendo planejadas diversas atividades educativas, de saúde e de lazer, buscando conscientizar sobre a importância do afeto no combate à solidão e no fortalecimento do bem-estar coletivo.

A programação acontece no dia 24 de maio, a partir das 9h, na Praça Odilon Rezende de Andrade. Toda a população de Três Corações está convidada a participar desse momento especial de união e solidariedade no município!

Fonte: Prefeitura de Três Corações