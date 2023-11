Trânsito de Machado com mais fluidez e segurança na região da rodoviária

A nova sinalização inclui faixas de pedestres, linhas de retenção, quebra-molas eletrônicos e placas indicativas.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, concluiu as obras de reformulação do trânsito da rodoviária da cidade. A nova sinalização, finalizada na quarta-feira, dia 1º de novembro, garante mais fluidez e segurança para motoristas e pedestres.

O projeto de reformulação do trânsito da rodoviária foi elaborado por especialistas e executado pelos servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão. A nova sinalização inclui faixas de pedestres, linhas de retenção, quebra-molas eletrônicos e placas indicativas.

As faixas de pedestres foram ampliadas e sinalizadas, para facilitar a travessia dos pedestres. Os quebra-molas eletrônicos foram instalados em pontos estratégicos para reduzir a velocidade dos veículos. As placas indicativas também foram renovadas e um novo ponto de ônibus, com cobertura e banco, foi instalado.

A reformulação do trânsito da rodoviária é uma importante conquista para a cidade. A nova sinalização já tem reduzido os congestionamentos, melhorando a segurança dos motoristas e pedestres e facilitando o acesso à rodoviária e demais localidades.

Fonte: Prefeitura de Machado