Tradicional fogueira de Ingaí é acesa; versão deste ano teve dois metros

89ª Festa de São João Batista foi transmitida online.

Redação CSul / Foto destaque: Redes Sociais

Nesta quarta-feira (23), a tradição do município de Ingaí foi mantida, isso porque às 19h foi acesa a tradicional fogueira de São João Batista. Devido à pandemia da covid-19, a fogueira que já chegou a ter 37 metros, teve uma versão reduzida com dois metros de altura.

A tradição aconteceu no pátio próximo a Paróquia São Sebastião e São João Batista. A fogueira foi acesa após a celebração de uma missa. Ainda houveram queima de fogos e uma carreata com a imagem de São João Batista pelo município.

Devido à pandemia, a 89ª festa de São João Batista foi transmitida online, o evento contou com música ao vivo de artistas locais, sorteios e a divulgação do ganhador do concurso de fotografia ‘Nossa fogueira, nossa riqueza’.

Nesta quinta-feira (24), houveram missas às 10h. Pela tarde, cerimônias voltam a homenagear o dia de São João, com missas às 14h, 16h e 18h. É necessário cadastro para participar das celebrações.

*Com informações G1