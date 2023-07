Títulos de Cidadão Guaxupeano e Comenda Dr Juquita encerram o Guaxupé Café Festival 2023

Noites pautadas pela emoção e homenagens, encerraram o evento que foi um imensurável sucesso em todos os sentidos

Foto: Prefeitura de Guaxupé

O Guaxupé Café Festival terminou na noite da última sexta-feira (30/06) em uma noite onde o Patrimônio Histórico de Guaxupé foi homenageado através de pessoas que se destacaram pelo amor e cuidado à história do município. Na quarta-feira (28/06), na Câmara Municipal, a entrega de títulos de cidadão guaxupeano também fez parte do Guaxupé Café Festival. Foram agraciados:

• Leonardo Pereira Lima

•Laudaci da Silva Ribeiro – Chimbica

•Pedro Cruvinel Fernandes

•Siomara Maria de Oliveira Ferreira

•Sebastiana Maria da Silva

•Valterson Morais Marques

•Monika Anna Dudzinska Ribeiro

•Josiane Pereira Fonseca Chináglia

•Otávio Henrique Goulart

•Alex Sandro Santoro da Silva

•Mireli Lea Mafra

•Nilo Sérgio Vieira Costa

•Rafael Belardo Filho

A Comenda Dr Juquita a foi instituída no ano de 2006 pela Lei nº 1.729 em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico de Guaxupé, para agraciar àqueles que contribuem de maneira relevante para com a memória histórica e cultural do município. A Lei prevê a entrega da Comenda no dia 30 de junho de cada ano, por ocasião do “Dia Municipal do Patrimônio”. O evento é, inicialmente, uma homenagem a um dos mais emblemáticos nomes de Guaxupé, Dr. José Ribeiro do Valle, “Dr. Juquita”.

Este ano, receberam a honraria:

• Enfermeiro Pio Damião – in memorian

• Platynni Paiva

• Eliton Israel Pereira

• Professor Marcos Rezende – in memorian

• José Ricciardi – in memorian

• Antônio de Souza Coelho • José Vieira

MENÇÃO HONROSA

• Silvério Miguel Pasqua – in memorian

• Jarbas Bayeux – in memorian

• Maria Cecília Ferreira Soares

MOÇÃO DE APLAUSO – imóveis preservados

• Antônio Lepiane Prósperi – Rua Treze de Maio, nº 138

• Vicente de Paula Lessa do Valle – Rua Francisco Ribeiro do Valle, 174

• Ana Carmem Furlan Nehemy – Rua Francisco Ribeiro do Valle 295

Um momento muito importante da noite foi a assinatura pelo Prefeito e pelo Presidente da Câmara da sanção da Lei nº 020/2023 que denomina o Palácio da Justiça (prédio onde hoje funciona a Câmara de Vereadores) com o nome do Dr. Antônio Costa Monteiro Netto.

Dr Antônio Netto deixou seu legado registrado, pois sempre tinha algo a contribuir, seja no campo profissional, político e até mesmo nos bons conselhos de bom amigo que sempre foi. Após sua saída da Procuradoria Geral do Município, logrou-se em abrir seu próprio escritório. Foi Procurador Geral da Câmara Municipal de Guaxupé, de 2009 a 2010 e de 2013 a 2014, onde deixou um belo legado de conhecimento e conciliação política, sempre pautado na independência dos Poderes e sua harmonia em prol da sociedade local. A edificação, tombada pelo Patrimônio Histórico passa a denominar-se “Palácio da Justiça Dr Antônio Costa Monteiro Netto”.

O Governo Municipal agradece a todos que direta, ou indiretamente fizeram parte deste momento histórico. O Guaxupé Café Festival 2023 foi único, emocionante, cultural e muito festivo. O Prefeito Dr Heber disse: “Batemos recordes, nos emocionamos, aprendemos, passamos por problemas também, claro. Mas, acima de tudo, levamos para a nossa população e para todos os milhares de visitantes, um evento da mais alta qualidade! Até 2024…”

Fonte: Prefeitura de Guaxupé