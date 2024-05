Tiro de Guerra em Lavras realiza cerimônia do Dia da Vitória

Evento contou com a representantes do Poder Executivo, autoridades militares, convidados e familiares dos ex-combatentes.

Foto: Prefeitura de Lavras

Na manhã desta sexta-feira (10), o Tiro de Guerra de Lavras realizou na praça Leonardo Venerando Pereira, a tradicional cerimônia do Dia da Vitória.

O evento contou com a representantes do Poder Executivo, autoridades militares, convidados e familiares dos ex-combatentes.

O Dia da Vitória é uma homenagem ao fim da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu em 8 de maio 1945, com a derrota da Alemanha Nazi e a vitória do grupo de países conhecidos por Aliados. Também foi celebrado o Dia Nacional do Ex-combatente, lembrando todos brasileiros que serviram a Pátria durante a Guerra.

Fonte: Prefeitura de Lavras