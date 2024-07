Tiradentes recebe a abertura do 54º Festival Nacional da Canção

Alexandre Nero e Henrique Portugal apresentam-se na cidade

Foto: Festival Nacional da Canção / Divulgação

O 54° Festival Nacional da Canção, o maior festival de música do Brasil, realiza sua primeira etapa classificatória nesta sexta-feira e no sábado (26 e 27), em Tiradentes. Ao todo serão apresentadas, na Praça da Rodoviária, 10 músicas por noite ( 9 presenciais e uma online). Dentre as 20 músicas os jurados escolherão 4 presenciais e uma online para as semifinais, em Boa Esperança, dias 5 e 6 de setembro. No dia 7 de setembro acontecerá, ainda em Boa Esperança, a grande final, nas duas categorias.

Cada semifinalista garante R$2.500,00 e continua concorrendo aos principais prêmios. Ao todo, o festival entregará cerca de R$240 mil em premiação e o troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado. Este ano, quase 1.000 músicas de compositores de 25 estados brasileiros e 6 países diferentes se inscreveram no festival. A comissão de seleção escolheu 120 para participar das etapas classificatórias.

Pela segunda vez a abertura do maior festival de música do Brasil acontecerá em que Tiradentes. “Trata-se de uma cidade que respira cultura, arte e poesia, uma combinação perfeita que, mais uma vez, promete ser inesquecível”, diz o fundador do festival, Gleizer Naves. A cidade está localizada na região do Campo das Vertentes de Minas Gerais, onde vários municípios integram o circuito turístico ‘Trilha dos Inconfidentes’. Ela foi palco de episódios marcantes da História do Brasil, entre eles a Inconfidência Mineira.

Na sexta-feira, logo após as apresentações das músicas concorrentes acontecerá um grande show com Henrique Portugal, do Skank. O cantor promete subir a temperatura ao interpretar grandes clássicos da banda mineira que marcou uma geração.

O ator e músico Alexandre Nero, estará no júri durante os dois dias. No sábado ele fará uma apresentação especial para o público.

Próximas etapas

Depois de Tiradentes o festival irá para Perdões nos dias 2 e 3 de agosto, Elói Mendes, dias 9 e 10/8; Três Pontas, 16 e 17/8; Coqueiral 23 e 24/8 e Nepomuceno, 30 e 31 de agosto. As semifinais e a grande final acontecem em Boa Esperança, berço do festival, nos dias 5, 6 e 7 de setembro.

Cultura na rua

Durante o dia, no Largo das Forras, muita arte, música e alegria tomarão conta de Tiradentes com o Festival Nacional da Cultura. O público vai acompanhar o que há de melhor na música clássica, instrumental, teatro e dança e artes circenses. O evento encanta por ser uma opção cultural diferenciada, raramente oferecida para a população desses municípios.

Próximos shows:

3 de agosto: Sá & Guarabyra em Perdões

9 de agosto: Falamansa em Elói Mendes

10 de agosto: Renato quase Russo (Legião Urbana cover) em Elói Mendes

23 de agosto: Nano Vianna em Coqueiral

24 de agosto: Paulo Ricardo em Coqueiral

29 de agosto: Flausino e Sideral cantam Cazuza em Nepomuceno ( aniversário da cidade)

30 de agosto: Leo Chaves em Nepomuceno

31 de agosto: Biquini em Nepomuceno

6 de setembro: Dani Black em Boa Esperança

7 de setembro: Biquini em Boa esperança

Fonte: Rafael Silva / Festival Nacional da Canção