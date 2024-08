Tiradentes recebe 3ª edição do fórum de turismo Gerais do Mundo

Ação gratuita do Sebrae Minas será realizada dias 3 e 4 de setembro, com apresentação de tendências e novas perspectivas para o setor

Foto: Agência Sebrae

Minas Gerais é o estado que mais cresce em atividades turísticas no Brasil, além de ser o segundo mais procurado pelos turistas, de acordo com dados do IBGE de 2023. Para alavancar os pequenos negócios e fomentar o setor na região do Campo das Vertentes, o Sebrae Minas e o Circuito Trilha dos Inconfidentes realizam o 3º Gerais do Mundo, fórum de turismo que ocorre em Tiradentes nos dias 3 e 4 de setembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site.

O público terá acesso às tendências do mercado de turismo, com foco na inovação e nas tecnologias disponíveis para o setor, por meio de palestras, painéis e oficinas com temáticas sobre marketing digital, Inteligência Artificial, gestão de dados, atendimento ao cliente e futuro do turismo. O evento também foi pensado para facilitar a interação entre empresários, fornecedores, investidores e outros atores do setor turístico, criando conexões fundamentais para a formação de parcerias e redes de apoio mútuo que fortalecem os pequenos negócios da região.

Segundo a analista do Sebrae Minas Cristhiane Lobão, o fórum vai apresentar ferramentas para aprimorar as operações e estratégias da empresa, tornando-a mais competitiva no mercado. “Serão compartilhadas boas práticas e casos de sucesso para inspirar os pequenos negócios e mostrar aos empresários como implementar soluções inovadoras que podem ser replicadas ou adaptadas à realidade local”, destaca.

Programação

Terça-feira (03/09):

9h15 às 10h30: Palestra Marketing e Inteligência Artificial: uma combinação poderosa no turismo

11h às 12h30: Painel 1 – Inteligência Artificial e o Marketing Digital – personalizando cada momento da viagem

14h45 às 15h: Painel 2 – Gestão de dados e turismo

16h30 às 17h: Palestra Prototipando o futuro do turismo

Quarta-feira (04/09)

9h às 17h: Oficinas diversas

Fonte: Sebrae Minas