Time de Basquete de Campanha conquista Prata no Quadrangular em Conceição do Rio Verde

Foto: Prefeitura de Campanha

No último sábado (24/6), a cidade de Conceição do Rio Verde foi palco da Final de um emocionante Quadrangular de Basquete, que contou com a participação de equipes de alto nível. Entre os destaques do torneio estava o time de basquete de Campanha, conhecido como Snakes, que conquistou a segunda colocação e trouxe para casa a medalha de prata.

A grande final foi disputada contra a equipe de Cruzília, considerada uma das favoritas do torneio. Ambos entraram em quadra com uma postura ofensiva, buscando o título. Durante o confronto, os Snakes mostraram um jogo consistente e demonstraram muita garra, mas, no fim, a equipe de Cruzília conseguiu vantagem e levou a melhor, conquistando o título de campeã.

Apesar de não terem alcançado o lugar mais alto do pódio, o desempenho do time de basquete de Campanha foi digno de aplausos. Eles mostraram talento, trabalho em equipe e muita dedicação ao longo de todo o torneio. A medalha de prata é um verdadeiro reconhecimento da qualidade do time e do excelente trabalho que têm realizado para fortalecer o basquete na cidade de Campanha.

Parabenizamos o time de basquete de Campanha pela brilhante participação no Quadrangular em Conceição do Rio Verde e desejamos o sucesso de sempre, em suas próximas competições.

Fonte: Prefeitura de Campanha