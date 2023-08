Terras raras atraem mais de R$ 1 bilhão de investimentos em Poços de Caldas

Governador Romeu Zema anunciou investimentos para Poços na tarde de ontem

Foto: Cristiano Machado / Agência Minas

Foi assinado nesta quarta-feira (9), em Poços de Caldas o protocolo de intenções com a empresa Meteoric Resources NL para a extração de terras raras em Minas Gerais. O investimento da empresa será superior a R$1 bilhão no projeto de extração de argila iônica nas terras raras da região de Poços de Caldas. A expectativa é de geração de 700 empregos.

O Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, participou da cerimônia e ainda realizou uma série de atividades envolvendo o turismo e desenvolvimento econômico local.

Durante a solenidade, o governador, Romeu Zema ressaltou a importância desta parceria, que beneficia o desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para Minas Gerais, e lembrou os problemas que enfrentou no início da sua gestão.

“É um prazer estar em Poços de Caldas, principalmente por causa desse anúncio que vai somar muito para o desenvolvimento da cidade. O que nós temos feito na nossa gestão é exatamente isso, são centenas de anúncios como este que tem mudado o cenário de Minas Gerais. Relembrando que quatro anos e meio atrás nós éramos um Estado que não pagava em dia a folha de pagamento, não quitava o décimo terceiro salário, não pagava férias prêmio e outros direitos dos funcionários públicos. Hoje tudo isso é passado”, disse.

Além disso, o governador destacou o novo cenário vivido por Minas Gerais em relação a transição energética e falou também sobre a mineração no Estado. Zema também mostrou apoio aos empreendimentos que queiram investir em Minas Gerais.

“Nosso Estado foi abençoado, mais uma vez. Temos essas terras raras que serão utilizadas e também o Vale do Lítio. Nós temos provado que é possível ter mineração com responsabilidade ambiental e social. No Vale do Lítio, temos a empresa Sigma, que tem hoje o lítio mais verde do mundo, pois utiliza energia renovável e consome pouquíssima água. O que nós queremos é isso, uma mineração segura e verde”, ressaltou.

“Todo investidor terá total apoio do Governo de Minas. Eu sei perfeitamente os problemas que os investidores passam aqui no estado. Então, estou aqui para que isso não aconteça, sempre fazendo tudo dentro da lei”, completou.

O diretor executivo da Meteoric, Marcelo de Carvalho, se mostrou otimista com o projeto que pode ser referência no mundo. “Não só nós acreditamos nesse projeto, mas os investidores também. Tenho certeza que esse é o maior projeto de terras raras do mundo”, destacou.

O prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo, elogiou o Governo de Minas por trabalhar próximo dos municípios para atrair investimentos e desenvolvimento para o Estado e destacou ainda que Poços de Caldas vive seu melhor momento em todos os setores e é só o começo de muito crescimento para o município.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas