Terminalismo de Poços de Caldas é destaque em feira regional de turismo

Feira contou com estandes de várias cidades da região, entre elas, Caldas, Carvalhópolis, Cabo Verde, Ibitiúra de Minas, Borda da Mata e Congonhal.

A Prefeitura de Poços de Caldas participou nos dias 22 e 23 da 1ª Feira de Turismo de Andradas, que aconteceu no Pavilhão do Vinho.

No estande de Poços de Caldas, os visitantes tiveram informações sobre todos os atrativos turísticos de Poços, além de conhecer alguns produtos da cidade como sabonetes e cristais e também degustar produtos da cidade como cervejas artesanais, azeite, cachaça, café, coces, kombucha e água mineral. O termalismo foi uma atração à parte no estande devido à exposição de uma banheira restaurada que chamou a atenção dos turistas na feira.

A chefe do departamento de serviços termais da Prefeitura, Sharlene de Carvalho Morais, esteve na feira e destacou que “ações de promoção de nossos atrativos são essenciais para o desenvolvimento e fomento do turismo no nosso município e ressaltam quantas riquezas e potencialidades possuímos em nossa cidade”.

