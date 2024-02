Terminal rodoviário em Poços de Caldas permanece isolado após acidente com caminhão

O motorista não observou a restrição de altura, resultando no incidente que exigiu a imediata sinalização e interdição do local para veículos e pedestres.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

No final da noite desta quarta-feira (14), um incidente ocorreu no Terminal Rodoviário localizado na zona oeste de Poços de Caldas, resultando em danos significativos à infraestrutura do local. Um caminhão-baú, cuja altura superava o limite permitido, chocou-se contra a marquise de estrutura metálica do terminal, causando a queda de parte da cobertura.

O acidente, que aconteceu em uma área indevida para a circulação de veículos de grande porte, foi provocado pela tentativa do caminhão de passar pela balça interna do terminal, normalmente utilizada por carros e ônibus. A placa no local claramente indica a altura máxima permitida de 3,4 metros, uma medida que o veículo envolvido ultrapassou.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o motorista aparentemente não observou a restrição de altura, resultando no incidente que exigiu a imediata sinalização e interdição do local, tanto para veículos quanto para pedestres.

No momento do acidente, segundo a Defesa Civil chovia, o que pode ter contribuído para o ocorrido. Uma inspeção realizada pela Secretaria de Obras na manhã de quinta-feira (15) assegurou que, apesar do dano visível, não há risco iminente de colapso da estrutura. Contudo, a área permanecerá isolada até que as reparações necessárias sejam efetuadas.

A Guarda Civil Municipal notificou o condutor do veículo e contatou o proprietário da empresa responsável pelo caminhão.

Este não é o primeiro incidente do tipo no terminal rodoviário de Poços de Caldas. Em 2019, um veículo similar também colidiu com a estrutura, provocando danos.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas