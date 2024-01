Temporada de 2024 da Copa Internacional de MTB tem recorde de premiações

Competição ofertará as maiores premiações em termos financeiros e de pontuação UCI na América Latina

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A temporada de 2024 do ciclismo chega com grandes expectativas para a organização da Copa Internacional de Mountain Bike (CiMTB). Em seu 29º ano de realização, a competição mais tradicional do MTB no continente irá ofertar outra vez premiação em dinheiro e pontuação nos rankings UCI (União Ciclística Internacional), recordes na América Latina. Serão quatro etapas entre março e setembro, passando pelas cidades mineiras de Nova Lima, Araxá, Poços de Caldas e Congonhas. A competição terá início este ano em março, com a realização da abertura em Nova Lima, válida como Classe 1 no XCO (Elite e Júnior) e Classe 3 no XCC (Elite), entre os dias 15 e 17. A segunda etapa será já no mês seguinte, entre 26 e 28 de abril, com a realização do Hors Class no XCO (Elite e Júnior) e Classe 3 no XCC (Elite) em Araxá. A terceira etapa será de estreia, em Poços de Caldas, entre 21 e 23 de junho, com Classe 1 no XCO e Classe 3 no XCC para as elites, além da UCI XCO Junior Series. Congonhas, completando 20 anos, encerra com chave de ouro, entre 27 e 29 de setembro, válida como Classe 1 no XCO (Elite e Júnior) e Classe 3 no XCC (Elite). Todas as quatro etapas contam também com realização da modalidade XCM (Maratona), porém sem contar pontos nos rankings UCI e CBC.

Assim, com a realização destas quatro etapas entre março e setembro, destacando ainda que as duas primeiras delas são válidas para o ranking Olímpico dos Jogos de Paris-2024, a Copa Internacional de MTB ofertará ao todo 320 pontos aos campeões nas somas de oito provas nas elites: 70 em Nova Lima, 70 em Poços de Caldas e 70 em Congonhas e 110 na Hors Class de Araxá. A premiação somada será de mais de 86 mil reais, um valor também recorde para uma única competição nas Américas.

“É sempre uma responsabilidade muito grande para nós entregarmos a realização da CiMTB atendendo todos os requisitos que a UCI exige. Mas, chegamos próximos dos 30 anos de história do nosso evento com a certeza de que sempre fazemos tudo com excelência e alta qualidade. Serão quatro etapas muito emocionantes da Copa Internacional em Nova Limas, Araxá, Poços de Caldas e Congonhas, com a cereja do bolo que será a etapa de Araxá da UCI World Cup Series, entre 18 e 21 de abril. Praticamente todos os atletas do mundo de XCO e XCC estão confirmados. Vamos com tudo, porque serão 10 meses de trabalho muito intenso pela frente”, comemora Rogério Bernardes, organizador da CiMTB.

Inscrições abertas

Os atletas que querem participar das três primeiras etapas da CiMTB já podem se inscrever no site da Ticket Sports. Já as inscrições para a disputa final ainda serão abertas, no final de junho, com super desconto para os atletas que competirem nas outras três etapas (na mesma categoria). Para garantir a vaga na disputa de cada uma dessas três etapas, que têm vagas limitadas, os atletas devem acessar os links de inscrição abaixo:

Nova Lima (MG) – 15 a 17 de março https://www.ticketsports.com.br/e/cimtbnovalima2024

Araxá (MG) – 26 a 28 de abril https://www.ticketsports.com.br/e/cimtbaraxa2024

Poços de Caldas (MG) – 21 a 23 de junho https://www.ticketsports.com.br/e/cimtbpocosdecaldas2024

Ingressos para a Copa do Mundo

Desde o início de novembro os ingressos para a Copa do Mundo UCI de Mountain Bike em Araxá estão à venda. O passaporte que for adquirido, pessoal e intransferível, pode ser de 1 a 4 dias e os valores variam entre R$ 150 (1 dia) a R$ 300 (4 dias), mais o valor da taxa de conveniência (10%). Para fazer a compra, basta acessar: https://www.ticketsports.com.br/e/uci-mountain-bike-world-series-arax-37338.

Enquanto estudantes e idosos (pessoas acima de 60 anos) terão 50% de desconto na compra dos passaportes, a organização preparou um desconto super especial de 80%, para os moradores da cidade-sede, Araxá (MG). Crianças, de até 9 anos, não pagam entrada, ou seja, garantindo assim 100% de desconto, porém também devendo fazer o cadastro no sistema de venda de ingressos.

Calendário 2024 resumido:

#1 CiMTB – Nova Lima (XCO Classe 1 + XCC Classe 3 + Maratona) – 15 a 17 de março

#WORLD CUP – Araxá (XCO Sub-23 e Elite) – 18 a 21 de abril

#2 CiMTB – Araxá (XCO Classe HC + XCC Classe 3 + UCI Junior Series + Maratona) – 26 a 28 de abril

#3 CiMTB – Poços de Caldas (XCO Classe 1 + XCC Classe 3 + Maratona)- 21 a 23 de junho

#4 CiMTB – Congonhas 20 anos (XCO Classe 1 + XCC Classe 3 + Maratona) – 27 a 29 de setembro

História da CiMTB

A organização da CiMTB realizou sua primeira prova em 1996. Desde então, vem inovando e contribuindo ativamente para o crescimento e fortalecimento do mountain bike e o mercado de bicicletas no Brasil. Contando pontos para o ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI) desde 2004, a CiMTB tem sido seletiva para os Jogos Olímpicos nos ciclos de Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tóquio 2020 e Paris 2024.Em 2022, a CiMTB aumentou ainda mais sua relevância internacional, com a realização da etapa de abertura da Copa do Mundo Mercedes-Benz de Mountain Bike 2022, em Petrópolis. Além disso, foi responsável pela construção da pista de mountain bike dos Jogos Olímpicos Rio 2016, considerada uma das melhores da história dos Jogos desde 1996, primeiro ano do MTB em Olimpíadas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas