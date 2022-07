Teleférico de Poços de Caldas volta a funcionar após três anos fechado

Conforme anúncio realizado neste ano, o Teleférico de Poços de Caldas volta a funcionar a partir desta sexta-feira (1º).

Uma força tarefa foi desenvolvida por parte da Prefeitura, com objetivo no retorno do funcionamento deste importante equipamento turístico do município. Neste trabalho estiveram envolvidos diretamente e de forma operacional, equipes do DMAE (Departamento Municipal de Água e Esgoto), DME, Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo e Secretaria de Serviços Públicos.

Recentemente inspeções foram promovidas com objetivo em reafirmar a segurança de todo o equipamento, as cabines estão passando por reforma completa, assim como os pendurais e o maquinário foi todo trocado com objetivo na modernização do sistema utilizado no Teleférico.

Com enfoque em poder entregar um espaço ainda melhor, inúmeras benfeitorias que ainda estão em andamento foram promovidas. Novos banheiros estão sendo construídos, a estrutura para o público está sendo reformada, nova estrutura de bilheteria, ou seja, uma revitalização completa para bem atender o público e potencializar este grande atrativo para todo o país. Por enquanto o Teleférico não está aberto ao público mas em breve, será retornado.

Foto Prefeitura de Poços de Caldas

“Cumprimos nossa meta em retornar o funcionamento do Teleférico em Poços, com dedicação de muitas pessoas que estiveram empenhadas nesta força tarefa. Infelizmente muitas pessoas ainda ficam torcendo para que o município não prospere, mas estamos muito satisfeitos em realmente poder ver novamente as cabines rodando. Quando iniciamos as ações, descobrimos que muitas intervenções que não estavam previstas precisavam ser feitas, e não seria justo abrir para o público o espaço, sem esta revitalização. O Teleférico já está funcionando, mas vamos entregar ele como novo, para que todos possam usufruir com estrutura completamente revitalizada, novos equipamentos, melhorias nas estações, cabines, enfim, muito melhor do que quando estava em operação”, comentou o prefeito Sérgio Azevedo.

Enquanto todos os detalhes finais são realizados, as equipes também realizam os últimos testes de segurança para que em breve o público possa ser recebido.

O diretor de Turismo, Israel de Souza, comentou o trabalho em realização no Teleférico. “Cerca de 170 pessoas estiveram mobilizadas para este trabalho de recuperação e reforma do Teleférico de Poços. Uma equipe muito dedicada e que colocou o equipamento para funcionar com muita rapidez. Agora só faltam alguns detalhes para que este importante equipamento turístico, possa ser novamente aberto ao público e com condições muito melhores até mesmo de quando foi inaugurado e com muito mais segurança.”

Foto Prefeitura de Poços de Caldas

Fonte e fotos: Prefeitura de Varginha