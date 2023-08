Teleférico de Poços de Caldas funciona em novo horário

Nas terças-feiras, o teleférico estará fechado para manutenção de rotina.

O teleférico de Poços de Caldas, um dos principais pontos turísticos da cidade, passou a adotar um novo horário de funcionamento a partir do dia 21 de agosto. Agora, os visitantes podem desfrutar dessa atração emocionante da seguinte maneira:

De quarta a segunda-feira, o teleférico estará aberto das 9h às 19h, permitindo aos turistas desfrutar de uma vista deslumbrante da cidade e das paisagens circundantes durante todo o dia.

Nas terças-feiras, o teleférico estará fechado para manutenção de rotina.

Essa mudança no horário de funcionamento visa proporcionar aos visitantes uma experiência ainda mais conveniente e atraente, permitindo que aproveitem o teleférico em horários mais amplos durante a semana.

Após ter sido reaberto ao público em 31 de março de 2023, o teleférico se tornou novamente um dos destinos favoritos dos turistas que visitam Poços de Caldas. A atração é administrada pela empresa que venceu a licitação para gerenciamento das atrações turísticas da cidade, o Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas – Citur.

O teleférico passou por diversas reformas e melhorias, incluindo a revitalização de 20 cabines e a substituição da fiação elétrica, garantindo um passeio seguro e confortável para todos os visitantes, realizado pela Prefeitura de Poços de Caldas.

O teleférico de Poços de Caldas tem raízes alemãs e foi um dos primeiros a ser implantado no Brasil, em 1974. Com uma extensão de 1,5 mil metros e localizado a quase 1,7 mil metros acima do nível do mar, ele fornece uma experiência única e emocionante aos passageiros.

Passeio e Tarifas:

O bondinho do teleférico liga o Parque José Affonso Junqueira, no Centro, ao topo da Serra de São Domingos, onde está localizado o monumento do Cristo Redentor. Durante o trajeto de 16 minutos, os visitantes têm a oportunidade de apreciar a vista panorâmica da cidade e da paisagem circundante.

Para desfrutar desse passeio inesquecível, a tarifa para o passeio completo é de R$ 60,00 por pessoa. Além disso, há benefícios para moradores de Poços, que pagam o valor de R$ 30,00 mediante apresentação de comprovante de residência.

Concessão e Complexos Turísticos:

A partir de março de 2023, a CITUR assumiu a responsabilidade por cinco pontos turísticos de Poços de Caldas, incluindo o Véu das Noivas, a Fonte dos Amores, o Recanto Japonês e o próprio teleférico. A empresa vencedora da licitação, proprietária do Zoo das Aves, investirá mais de R$ 45 milhões na revitalização desses complexos, criando empregos diretos e indiretos para a comunidade.

