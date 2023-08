Técnicos da Emater do Sul de Minas serão capacitados sobre prevenção e controle do greening

Doença atinge a citricultura e é de difícil controle, pois é disseminado por um inseto que, ao sugar a seiva, contamina as plantas com a bactéria

Foto: Emater-MG

A Empresa da Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) irá promover mais uma etapa de capacitação de seus técnicos para prevenção e controle do greening nas lavouras do estado. O próximo encontro será na quinta-feira (31/8), em Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas. Participarão 18 profissionais da empresa que atuam nas unidades regionais de Alfenas e Pouso Alegre.

Ainda não existe cura para o greening, considerado a mais grave doença da citricultura. Nas plantas contaminadas pela bactéria Candidatus Liberibacter asiaticus, ocorrem deformação, maturação irregular e queda dos frutos, além da morte das plantas. O greening é de difícil controle, pois é disseminado por um inseto que, ao sugar a seiva, contamina as plantas com a bactéria. Os efeitos são mais drásticos na tangerina. Mas também há prejuízos nas lavouras de limão e laranja.

A doença apareceu no país em 2004. Em Minas Gerais, surgiu primeiro nas regiões do Sul e Triângulo Mineiro, que fazem divisa com São Paulo. No decorrer dos anos, a incidência do greening vem aumentando em número de municípios e avançando para outras regiões do estado. “A essência do treinamento é sobre as ações para evitar a entrada do greening nos municípios. E, nos locais onde a doença já esteja presente, quais devem ser os procedimentos. Entre eles, eliminar as plantas contaminadas e enviar amostras para um laboratório, com acompanhamento de órgãos de defesa vegetal”, explica o coordenador estadual de Fruticultura da Emater-MG, Deny Sanábio.

Entre as medidas de prevenção está o uso de mudas sadias e de viveiros certificados. Também deve ser feito o controle do inseto que transmite a doença. “Mais pulverização para o controle do inseto requer recurso. Isso afeta diretamente o custo de produção”, diz Deny Sanábio.

Além do coordenador da Emater-MG, o treinamento contará com a participação de especialistas do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) e Universidade Federal de Lavras (Ufla).



Encontros

Esta será a terceira etapa de capacitação de técnicos da Emater-MG sobre o greening. A primeira foi em Lavras, também no Sul de Minas, e a segunda no Triângulo Mineiro, para extensionistas das unidades regionais de Uberaba e Uberlândia. Ainda serão promovidos encontros para os técnicos da Zona da Mata e Campo das Vertentes.

A expectativa da Emater-MG é capacitar cerca de cem profissionais neste ano. Os encontros fazem parte da estratégia da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) para o combate à doença em Minas Gerais.

Fonte: Agência Minas