Técnica de refilamento é aplicada na MG-455 em Santa Rita de Caldas

Rodovias MG-459, MG-290, MG-295 e BR-459 também recebem manutenção de pavimento nesta semana

Foto: EPR Sul de Minas

Nesta semana, trechos da MG-455 em Santa Rita de Caldas, recebem atividades de refilamento que é uma técnica que visa remover os resíduos de vegetação junto ao bordo do acostamento, criando uma inclinação adequada que direciona a água da chuva para longe da pista. A atividade deve ocorrer em breve na MG-173, MG-295 e MG-290.

Já as rodovias MG-459, MG-290, MG-295 e BR-459 seguem com atividades de reparo de pavimento. Todos esses locais estão sujeitos a bloqueios temporários no trânsito e operação pare e siga.

Obra urbana

Os usuários da MG-173, na área urbana de Paraisópolis, devem ficar atentos pois a concessionária continua com um desvio operacional sentido Conceição dos Ouros. A via passa por uma obra municipal que deve durar cerca de 30 dias. O local conta com operação pare e siga e bloqueios temporários.

Confira a programação bloqueios temporários:

Manutenção de pavimento com pare e siga

MG-455

Segunda (13) do km 10 ao km 13 em Santa Rita de Caldas

Terça-feira (14) do km 10 ao km 13 em Santa Rita de Caldas

Quarta-feira (15) do km 13 ao km 16 em Santa Rita de Caldas

Quinta-feira (16) do km 13 ao km 16 em Santa Rita de Caldas

Sexta-feira (17) do km 16 ao km 19 em Santa Rita de Caldas

Sábado (18) do km 16 ao km 19 em Santa Rita de Caldas

MG-295

Terça-feira (14) do km 140 ao km 141 em Bueno Brandão

Quarta-feira (15) do km 137 ao km 139 em Bueno Brandão

Quinta-feira (16) do km 152 ao km 133 em Bueno Brandão

Quinta-feira (16) do km 137 ao km 139 em Bueno Brandão

Sexta-feira (17) do km 133 ao km 135 em Bueno Brandão

Sábado (18) do km 133 ao km 135 em Bueno Brandão

MG-290

Segunda (13) no km 87,7 em Jacutinga

Terça-feira (14) no km 75,1 em Ouro Fino

Terça-feira (14) no km 34,2 em Borda da Mata

Sexta-feira (17) do km 5,5 ao km 97 em Pouso Alegre

MG-459

Terça à sábado do km 16 ao km 18 em Monte Sião

Terça-feira (14) no km 73 em Ouro Fino

Terça-feira (14) no km 37 em Ouro Fino

Quarta-feira (15) no km 37 em Ouro Fino

Quarta-feira (15) no km 26,5 em Monte Sião

Quinta-feira (16) no km 31,2 em Monte Sião

MG-173

Segunda-feira (13) no km 37,2 em Paraisópolis

BR-459

Terça-feira (14) do km 105 ao km 12 em Pouso Alegre

Quarta-feira (15) do km 105 ao km 166 em Pouso Alegre

Quarta-feira (15) no km 81 em Senador José Bento

Quinta-feira (16) no km 117,3 em Santa Rita do Sapucaí

Sexta-feira (17) no km 117,3 em Santa Rita do Sapucaí

Atenção!

Em locais onde há obras a velocidade permitida da via é reduzida para 40km/h. As rodovias estarão devidamente sinalizadas com placas indicando os desvios e manobras a serem realizadas pelos motoristas, além da velocidade.

Todas as obras seguirão o cronograma indicado em condições normais de operação e clima, com início às 8h e o acesso a via totalmente liberado para o tráfego diariamente após a paralisação das atividades. Em caso de chuva, as obras poderão ser reprogramadas.

Trafegar em uma rodovia em obras exige atenção redobrada. Além de respeitar a sinalização, os condutores devem manter uma distância segura do veículo que vai à frente.

Fonte: EPR Sul de Minas