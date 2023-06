Teatro Municipal Professor Alaor de Carvalho Mouro, em Alfenas, é reinaugurado

O teatro passou desde o dia 03 de agosto de 2020 por obras em sua estrutura física e adequações para a acessibilidade.

No último dia 26/06, aconteceu a reinauguração do Teatro Municipal. O evento reuniu a população e autoridades do município.

O teatro passou desde o dia 03 de agosto de 2020 por obras em sua estrutura física e adequações para a acessibilidade. Toda a parte interna foi reformulada com adaptação nos banheiros, rampas de acesso ao palco, trocadas todas as cadeiras da plateia, ampliação da iluminação, vestimenta cênica e cortinas com tratamento antichamas.

Na parte externa toda a fachada foi restaurada, os pisos da escada que dá acesso ao teatro trocados e a instalação do elevador panorâmico.

Ronaldo Sabóia, secretário de cultura, ressaltou que “Estamos devolvendo a comunidade de Alfenas e a classe artística o espaço reformado com acessibilidade para cadeirantes, pessoas com comorbidades…. Fazemos uma reforma que atenda toda a comunidade sem especificar nenhum tipo de segmento social ou cultural.”

Fonte: Prefeitura de Alfenas