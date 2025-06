Teatro Municipal de Pouso Alegre celebra 150 anos

Projeto celebra 150 anos do Teatro Municipal de Pouso Alegre com atrações gratuitas

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Superintendência Municipal de Cultura, convida toda a população para participar do projeto “Ações de Popularização ao Teatro Municipal de Pouso Alegre”. A iniciativa, aprovada pelo Edital 02/2024 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, celebra os 150 anos de fundação do Teatro Municipal com uma série de atrações gratuitas e acessíveis para toda a comunidade.

Programação de Espetáculos

19 de junho, às 20h

Espetáculo: O Pássaro do Poente, de Carlos Alberto Soffredini

Grupo: Nós do Teatro

Em O Pássaro do Poente, o público é convidado a mergulhar em um universo ficcional tecido com poesia, imaginação e alegria. A dramaturgia sensível de Carlos Alberto Soffredini — autor consagrado por retratar com profundidade o Brasil popular — ganha vida no palco por meio de uma encenação que equilibra leveza e humor. A montagem valoriza o gesto, a palavra e a tradição oral, exaltando a cultura popular como força poética e cênica.

21 de junho, às 20h

Espetáculo: Peça para Ouvir

Atriz: Juliana Monteiro

Baseada na narrativa do povo Djeoromitx sobre o surgimento do trovão, Peça para Ouvir propõe uma experiência cênica sensorial e poética. A obra une performance, escuta e ancestralidade, conduzida por Juliana Monteiro — atriz, diretora e professora do curso de Teatro da Universidade Federal de São João del-Rei.

Oficina Artística

Cine Teatro do céu das artes – 22 de junho, das 10h às 12h

Oficina: Processos de atuação de Peça para Ouvir

Com: Juliana Monteiro

• Vagas: 30

• Idade mínima: 16 anos

• Não é necessário ter experiência anterior.

A oficina tem como objetivo aproximar o público dos processos criativos do espetáculo, trabalhando o corpo sensível, a escuta, a improvisação e os jogos teatrais.

Sobre o Grupo

O Grupo Nós do Teatro é um coletivo de artistas de Pouso Alegre, que há mais de um ano vem desenvolvendo um trabalho contínuo de pesquisa, criação e formação teatral. Com dedicação, criatividade e afeto, o grupo constrói espetáculos que valorizam a cultura popular e a dramaturgia brasileira, promovendo encontros significativos com o público local.

As peças Amor por Anexins e O Pássaro do Poente têm a direção de Luiz Phelipe Pereira, proponente do projeto, professor do grupo e bacharel em Teatro pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Sua atuação artística e pedagógica tem sido essencial para o crescimento e a identidade do Nós do Teatro, que vem se consolidando como uma referência na cena teatral da cidade.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre