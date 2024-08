Teatro Municipal de Alfenas recebe orquestra da UNIFAL neste domingo

Ingressos podem ser retirados no Museu da UNIFAL-MG e no campus Sede da Instituição até o dia 23/08

A orquestra da UNIFAL-MG, Camerata Theophillus, irá se apresentar no Teatro Municipal de Alfenas, no último domingo do mês, dia 25/08, às 18h. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados, até às 17h do dia 23/08, no Museu da UNIFAL-MG e no campus Sede da UNIFAL-MG.

Durante a apresentação, a Camerata Theophillus irá interpretar obras dos compositores Bizet, Tchaikovsky, Shostakovich, entre outros. Além do variado repertório preparado pelo grupo, o concerto conta com o solo do Wave Cello Duo, duo composto pelos violoncelistas Rafaela Cruz e Leonardo Castilho.

Neste ano, os músicos que irão se apresentar são: no violino, Gustavo Magalhães, Eloysa Cassiano, Caique Onuma, Emanuel Bernardes, Maria Eduarda Paes, Vitória Terra, Denis Ribeiro, Carla Evangelista e Junior Paffaro; no violoncelo, Marília Rodrigues Alves, Rafaela Cruz e Leonardo Castilho. O grupo conta com a regência de Ramon Moraes, músico e doutor em Artes Musicais pela University of Southern Mississipi e internacionalmente premiado como flautista e maestro.

Sobre o Projeto

A Camerata Theophillus é um projeto de extensão na área da cultura, coordenado pelo produtor cultural Ivanei Salgado e viabilizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), cujas ações são conduzidas de forma a proporcionar ao público, interno e externo à Universidade, a prática e o aprendizado musical em música erudita e de câmara.

O projeto surgiu em 2008, com o objetivo de suprir o interesse que um grupo de colegas tinha em executar música de câmara. E em abril de 2009, passou a integrar a lista de ações desenvolvidas junto à UNIFAL-MG, sendo, então, registrado como projeto extensionista da Universidade.

