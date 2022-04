Suspeitos de balearem frentista em Carmo da Cachoeira são presos

Segundo a Polícia Militar, inicialmente, dois eram os suspeitos de praticarem o crime, no entanto, um terceiro, que não estava no local, também teve participação.

Redação CSul/Foto: Divulgação Polícia Militar

Os suspeitos de balearem um frentista após um assalto em um posto de combustíveis nesta segunda-feira (18), em Carmo da Cachoeira, foram presos na zona rural de Palmital do Servo. Segundo a Polícia Militar, inicialmente, dois eram os suspeitos de praticarem o crime, no entanto, um terceiro, que não estava no local, também teve participação. Os três foram presos e levados à delegacia de Varginha.

O dinheiro levado durante a ação dos suspeitos no posto de combustível foi recuperado pela Polícia Militar e três armas foram localizadas com os suspeitos

O frentista, Sebastião Luís Pereira, baleado na cabeça, foi levado ao Hospital Regional, em Varginha. Ele, que trabalhava há 15 anos no posto, não reagiu ao assalto, no entanto, acabou sendo vítima dos disparos.

Segundo o hospital, Sebastião passou por exame de tomografia e aguardava avaliação de um médico especialista. O estado de saúde não foi divulgado.

*Com informações: G1 Sul de Minas