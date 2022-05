Suspeito mais procurado de Minas Gerais, é preso nesta quinta-feira, em Tocantins

Suspeito tem passagem pela polícia por ataques violentos a bancos, carros-fortes e transportadoras de valores, crime conhecido como Novo Cangaço.

Redação CSul / Foto: Polícia Militar de Minas Gerais

Foi preso nesta quinta-feira (26), na cidade de Araguaína, em Tocantins, um dos criminosos mais procurados e perigosos de Minas Gerais. Uma operação conjunta da Polícia Militar de minas e Tocantins e do Ministério Público de Minas Gerais, foi para cumprir o mandado de prisão contra Joldean Lopes de Oliveira.

Segundo o Ministério Público, o suspeito tem passagem pela polícia por ataques violentos a bancos, carros-fortes e transportadoras de valores, crime conhecido como Novo Cangaço. Foi condenado pela justiça de Minas, por participar de uma quadrilha que, atuava na cidade de Alterosa.

Além dos crimes condenados, em sua ficha criminal consta ainda roubo, furto, arrombamento, organização criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e explosão de caixas eletrônicos.

A ação faz parte de um conjunto de operações, orientadas pela atividade de Inteligência da PMMG, com apoio de integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com o objetivo de prender criminosos procurados por crimes violentos.

*Com informações G1 Sul de Minas