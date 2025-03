Suspeito é preso por suspeita de abuso sexual contra a própria filha no sul de Minas

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na cidade de Campos Gerais, no Sul de Minas, após uma denúncia de crime contra a dignidade sexual de sua filha de apenas 4 anos. A Polícia Civil confirmou a ratificação da prisão nesta quinta-feira (27) pelos crimes de ameaça e resistência durante a abordagem policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, a prisão ocorreu após a mãe da criança notar um comportamento incomum na filha depois que ela passou um tempo com o pai. Ao dar banho na menina, a mãe percebeu marcas em seu corpo, como se a pele estivesse irritada, levantando a suspeita de que algo pudesse ter ocorrido enquanto a criança estava sozinha com o pai.

No mesmo dia, a criança havia sofrido um ferimento no nariz na escola. A mãe solicitou ao pai que as levasse ao pronto atendimento. Durante a consulta médica, aproveitando um momento de ausência do pai, a mãe pediu ao médico que examinasse as partes íntimas da filha.

Após a avaliação inicial, o médico acionou um ginecologista para uma análise mais detalhada. No entanto, antes da segunda avaliação, mãe e filha deixaram o local.

Diante da forte suspeita, o Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Em conjunto com a Polícia Militar, o conselho se dirigiu à residência da família para levar a criança para um novo exame médico. Ao chegarem ao local, encontraram o pai portando uma barra de ferro, manifestando a intenção de impedir que a criança saísse com a mãe.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi detido e ouvido pela autoridade policial, que ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça e resistência. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para a completa elucidação do caso de suspeita de crime contra a dignidade sexual.

Fonte : Redação Csul com informações/ Polícia Civil