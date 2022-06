Suspeito de guardar drogas para traficantes é preso em Poços de Caldas

Foram localizadas uma caixa de bebida alcoólica com diversas pedras de tamanho considerável semelhantes à cocaína e ao crack.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nesta quarta-feira (15), prendeu em flagrante um homem, de 54 anos, por tráfico de drogas, em Poços de Caldas, Sul do estado, após encontrar entorpecentes na residência dele. As investigações começaram a partir de informações repassadas à Agência de Inteligência Policial de que o suspeito estaria guardando armas de fogo e drogas para traficantes locais.

No imóvel alvo da ação policial, no bairro Keneddy II, a equipe localizou, embaixo do sofá, uma caixa de bebida alcoólica com diversas pedras de tamanho considerável semelhantes à cocaína e ao crack, além de uma balança de precisão e sacos plásticos comumente utilizados para embalagem de droga. Já no quarto, em uma caixa de madeira destinada a acondicionar arma longa, foram apreendidos tabletes de substância similar à maconha.

Finalizados os procedimentos na Delegacia de Polícia Civil, o investigado foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça. As apurações prosseguem.

Fonte e foto: PCMG