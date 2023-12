Suspeito de estupro do neto de 3 anos, avô é preso em Três Pontas

O inquérito foi concluído pela PCMG com o indiciamento do homem pelo crime de estupro de vulnerável.

Foto: PCMG

Nessa quarta-feira (20/12), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de prisão preventiva expedido contra um homem, de 50 anos, investigado pelo estupro do neto, uma criança de 3 anos. O crime ocorreu na cidade de Três Pontas.

Conforme apurado, em novembro deste ano, aproveitando-se da condição de avô, o suspeito teria tocado as partes íntimas do neto. As investigações apontaram ainda que o suspeito, no passado, teria abusado, por anos, de uma outra parente.

O inquérito foi concluído pela PCMG com o indiciamento do homem pelo crime de estupro de vulnerável.

Fonte: PCMG