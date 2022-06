Suspeito de cometer série estupros é preso pela PCMG em Uberlândia

Homem é suspeito de quatro estupros consumados e um tentado, e vinha agindo na cidade desde o início do ano.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na terça-feira (21), um homem, de 32 anos, investigado por uma série de estupros em Uberlândia, região do Triângulo Mineiro. No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi detido enquanto se escondia no teto de uma igreja, no bairro Shopping Park.

O mandado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Segundo as delegadas Lia Valechi e Ludmila Carneiro, à frente das investigações, o homem negou as acusações. Porém, segundo elas, as provas colhidas durante o trabalho de apuração apontam que ele teria cometido os crimes. Ao todo, o homem é suspeito de quatro estupros consumados e um tentado, e vinha agindo na cidade desde o início do ano.

Os crimes

Os crimes tiveram início em janeiro, quando a vítima de estupro tentado, uma mulher de 19 anos, foi atacada no bairro Shopping Park. A segunda investida foi em fevereiro, no bairro Gávea, ocasião em que uma jovem, também de 19 anos, foi atacada em frente a um shopping. O terceiro caso, ainda em fevereiro, ocorreu no bairro Novo Mundo contra uma mulher, de 29.

De acordo com o apurado, o suspeito sempre agia com violência e ameaças. Em abril, ele voltou a atacar, no bairro Shopping Park, sendo a vítima uma jovem de 18 anos. A última ação criminosa foi em maio, no bairro Novo Mundo, vitimando uma mulher, de 23.

Investigação

Desde o primeiro caso, a Polícia Civil investigava o fato. Com a sequência dos crimes, todo um serviço de inteligência e apuração foi executado visando à prisão do suspeito. Com base nos depoimentos das vítimas e na coleta de materiais genéticos, foi possível chegar ao suspeito, que trabalhava como serviços gerais. Nos últimos dias, após identificá-lo e reunir provas suficientes contra o investigado, a equipe da Deam representou à Justiça pela prisão preventiva dele.

Segundo a delegada Lia Valechi, todo empenho foi feito para identificar e prender o investigado. “Ele está preso e vai responder pelos crimes que cometeu”, ressalta, acrescentando que o suspeito havia sido condenado por estupro em 2016. Valechi destaca que o trabalho investigativo da equipe, aliado às provas periciais, especialmente o exame de material genético, possibilitaram o êxito na apuração e consequentemente a prisão.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

Fonte e foto: PCMG