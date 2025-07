Suporte Básico de Vida de São Lourenço passa por capacitação

Foto: Prefeitura de São Lourenço

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde e Saúde do Trabalhador, em parceria com o 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de São Lourenço/MG, realizou nos dias 23 e 24 de julho uma capacitação de Suporte Básico de Vida (SBV) voltada a servidores públicos (Agentes de Endemias, Agentes Comunitários de Saúde e equipe administrativa das Unidades Básicas de Saúde).

O curso, com carga horária de 4 horas, abordou:

Abordagem inicial da vítima

Parada Cardiorrespiratória (PCR/RCP)

Obstrução das vias aéreas (engasgo)

Convulsão

Desmaio

Queimadura

Suspeita de Fratura

Choque elétrico

A iniciativa foi realizada com o propósito de repassar noções essenciais de primeiros socorros para que os participantes saibam identificar situações de risco e atuar com segurança, além de orientar o público atendido por eles.

Essa ação ainda segue o propósito de sensibilizar e preparar a comunidade para o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho, celebrado em 27 de julho. A data busca conscientizar empregados, empregadores, governos e a sociedade sobre a importância de práticas que reduzam acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, promovendo ambientes mais seguros para todos

Fonte: Prefeitura de São Lourenço