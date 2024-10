Sul de Minas tem 390 vagas gratuitas de assistência técnica para produtores

Produtores rurais do Sul de Minas podem receber assistência técnica e gerencial gratuita nas cadeias produtivas de Café, Leite, Apicultura e Oliveira

Foto: Sistema Faemg Senar

O Sistema Faemg Senar está com 390 vagas abertas para produtores rurais em 13 novos grupos do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), oferecendo acompanhamento gratuito nas cadeias produtivas de bovinocultura de leite, cafeicultura, apicultura e oliveira, no Sul de Minas.

Os novos grupos serão implantados em 12 cidades: Três Pontas, Campos Gerais, Itamonte, Campo Belo, Piracema, Cláudio, Carmo da Mata, Perdões, Santana da Vargem, Candeias, Conceição do Rio Verde e Maria da Fé.

O Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Sistema Faemg Senar é uma iniciativa que oferece aos produtores rurais acompanhamento técnico especializado e gratuito, com foco em melhorar a eficiência produtiva e gerencial das propriedades. O programa combina visitas periódicas de técnicos capacitados, que auxiliam na aplicação de boas práticas agrícolas e de manejo, com orientações de gestão, visando aumentar a rentabilidade dos negócios rurais.

Os grupos são formados por 30 produtores cada e terão início entre os dias 15 de outubro e 15 de novembro. Pela primeira vez, a cadeia produtiva de oliveira será contemplada na região de Maria da Fé, o que destaca a expansão do programa para novas culturas.

Confira as cidades e cadeias atendidas:

Piracema – Bovinocultura de Leite

⁠Cláudio – Bovinocultura de Leite

Carmo da Mata – Apicultura

Maria da Fé – Oliveira

⁠Campo Belo – Cafeicultura

Perdoes – Cafeicultura e Bovinocultura de Leite

Santana da Vargem – Cafeicultura

Três Pontas – Cafeicultura

Candeias – Cafeicultura

⁠Campos Gerais – Cafeicultura

Conceição do Rio Verde – Cafeicultura

Itamonte – Queijo Minas Artesanal

Fonte: Sistema Faemg Senar