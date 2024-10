Sul de Minas recebe o 22º Festival Mundial de Circo

Com patrocínio da Cemig, festival apresenta espetáculos circenses inéditos, oficinas e outras atrações gratuitas em Caxambu e Pouso Alegre

Foto: Festival Mundial de Circo

A 22ª edição do Festival Mundial de Circo – primeiro festival internacional dedicado exclusivamente ao circo na América Latina, que acontece desde 2001 em Belo Horizonte – inicia a sua circulação pelo interior de Minas Gerais com patrocínio da Cemig, viabilizado com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O evento fará apresentações por seis cidades mineiras: Três Marias, São Gonçalo do Abaeté, Carmo do Cajuru, Divinópolis, Caxambu e Pouso Alegre, levando às praças públicas espetáculos circenses inéditos e artistas nacionais e internacionais, além de oficinas e vivências circenses. Em Caxambu, o Festival também conta com o patrocínio da Codemge.

A cidade de Caxambu recebe o festival nos dias 11, 12 e 13 de outubro, sexta a domingo, e Pouso Alegre no dia 13, domingo. A programação é toda gratuita e está no site www.festivalmundialdecirco.com.br e no Instagram @festivalmundialdecirco.

O Festival Mundial de Circo reúne artistas nacionais e internacionais desde 2001, em Belo Horizonte, e coloca o CIRCO no ‘centro do picadeiro’, possibilitando ao público e aos artistas viverem intensamente a arte circense. Já são mais de 1.000 apresentações de 540 grupos e artistas de 39 países e de várias cidades do Brasil. O evento também já circulou por inúmeras cidades do interior de Minas Gerais e passou pelo Rio de Janeiro e pelo Recife.

Fernanda Vidigal, idealizadora e coordenadora do Festival Mundial de Circo, explica que o principal objetivo do festival é fomentar e valorizar a arte circense, que é universal e um direito de todos. “Ao longo das 22 edições, o Festival Mundial de Circo foi realizado em diversos formatos, locais e cidades, sempre com a missão de promover e democratizar a arte circense, e de formar plateia para o circo nacional. O Festival já circulou por inúmeros municípios do interior de Minas Gerais, mas o projeto de circulação foi interrompido durante a pandemia. Agora é hora de voltar a promover esse encontro da arte circense com o público do interior de Minas, de levar a alegria e a cultura do circo para os quatro cantos do Estado, com uma programação nunca vista pelos públicos dessas cidades.”

Caxambu

A programação em Caxambu irá ocupar o Parque das Águas nos dias 11 e 12 de outubro e a Praça 16 de Setembro no dia 13, com espetáculos, oficinas, feira gastronômica, exposição, shows e muito mais. Esta é a segunda vez que a cidade recebe o festival.

“É com grande alegria que o Festival Mundial de Circo retorna a Caxambu depois de 09 anos! Vamos “montar o picadeiro” novamente para trazer a alegria e o encantamento do circo para a “Cidade das Águas” que agora voltará a ser também a “Cidade do Circo”!”, celebra Fernanda Vidigal.

Pouso Alegre

O 22º Festival Mundial de Circo chega a Pouso Alegre no dia 13 de outubro, domingo, para ocupar a Praça João Pinheiro. A cidade recebe a Oficina de Bolhaterapia, ministrada por Raphael Xavier. O artista ensina a confeccionar brinquedos que possibilitam às crianças e adultos a fazerem bolhas de sabão gigantes. A programação também conta com a Oficina de Vivência Circense, realizada pelo grupo Uai Circo. O público terá a oportunidade de viver uma experiência única ao experimentar técnicas circenses como malabares, equilíbrio e acrobacia.

O festival também leva à cidade o “Espetáculo de Variedades”, com apresentações de números curtos de artistas nacionais e internacionais, que percorrem pelas diversas técnicas circenses, como o malabarismo, trapézio, equilibrismo, contorcionismo, ilusionismo, palhaçaria, entre outras. O espetáculo é dirigido pelo espanhol Cisco Aznar.

O espetáculo “Cavaco e sua Pulga”, apresentado pela Caravana Tapioca, de São Paulo, encerra a programação em Pouso Alegre. A peça transporta o público para o universo clássico e imaginário do circo de pulgas, com a personagem Maria, a pulga adestrada que chega de paraquedas, canta, faz música com panelas, cospe fogo, doma uma fera, entre outras habilidades nunca vistas. Cavaco, o excêntrico domador, faz a costura dos números com música ao vivo, malabarismo, magia e comicidade.

Fonte: Cemig