Sul de Minas é destaque como rota do turismo no inverno

Com arte, tradição e paisagens únicas, campanha do Governo de Minas, lançada nesta quarta-feira (11/6), destaca a força do turismo de inverno no estado

Foto: Prefeitura de Camanducaia

Minas Gerais convida o Brasil a viver um inverno com altitude, silêncio, lareira acesa e pão de queijo saindo do forno a lenha. A campanha Inverno em Minas 2025, lançada nesta quarta-feira (11/6) pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), posiciona o estado como destino nacional do frio, com experiências que unem gastronomia, montanhas, cultura e hospitalidade.

Minas oferece ao viajante três grandes territórios de inverno: a Cordilheira do Espinhaço, a Mantiqueira de Minas e o Caparaó Mineiro. A campanha conta com a participação de mais de 300 municípios, com expectativa de 350 festas e eventos de junho a setembro. A expectativa é de um fluxo turístico de sete milhões de pessoas nesse período.

Entre os destaques estão os festivais de inverno de cidades como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e Lima Duarte. O Inverno Cultural em Gonçalves, Poços de Caldas e Santa Rita do Sapucaí. Feiras de inverno no Palácio da Liberdade com vinhos, queijos e doces de tacho. O Festival Caparaó Blues, festas e manifestações culturais e comunitárias como vesperatas, encontros de bandas, reinados, festivais gastronômicos e musicais, além de programações especiais nos museus do Circuito Liberdade e da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop).

Mantiqueira de Minas: as cidades mais frias do Brasil

Monte Verde, Maria da Fé e Gonçalves estão entre as cidades mais frias do Brasil, com temperaturas que podem chegar a níveis negativos. Elas oferecem experiências gastronômicas e sensoriais, com vinhos de altitude, fondue, azeites artesanais e cafés premiados.

Destaque para a Rota Vulcânica em Poços de Caldas e Andradas e gastronomia de inverno em Santa Rita do Sapucaí, Extrema, Baependi e Carmo de Minas

Campanha nacional e experiências reais

O Inverno em Minas 2025 ainda inclui parcerias com agências e operadoras para criação de pacotes, roteiros com vinícolas, cafés, queijarias e pousadas com lareira, press trips com jornalistas e influenciadores, além de ampla divulgação dos destinos na plataforma www.minasgerais.com.br e redes sociais @visiteminasgerais e @culturaeturismomg.

Fonte: Agência Minas