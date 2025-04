Sudoeste de Minas aposta em turismo rural

A abertura de trilhas em propriedades é uma das opções para ampliar as opções para os turistas

Foto: Sistema Faemg Senar

O turismo rural está em expansão na região Sudoeste de Minas Gerais, impulsionado pelas belezas naturais, tradições culturais e a vocação agropecuária dos municípios. Aliando outros segmentos como ecoturismo, turismo de aventura e turismo religioso, a visitação a fazendas e propriedades rurais tem atraído visitantes e gerado oportunidades econômicas para produtores e empreendedores do setor.

Em Andradas, turistas podem conhecer o processo produtivo do café e degustar diferentes métodos de extração. Já em São José da Barra, às margens do Lago de Furnas, a experiência inclui a produção de mel de abelhas sem ferrão, diretamente no local de origem.

Turismo integrado

O turismo rural está diretamente ligado a outros segmentos que se destacam na região. “O turismo rural não caminha sozinho. Ele está associado a outras modalidades, como ecoturismo, turismo de aventura, turismo religioso e turismo cultural”, afirma a turismóloga Jordânia Regina Mariano Batista Glória, instrutora credenciada do Senar Minas.

Um exemplo é o Caminho das Rosas, rota de peregrinação que tem como destino Cássia, mas que também movimenta cidades vizinhas. Em Pratópolis, a demanda crescente impulsionou a criação de novos roteiros turísticos. Recentemente, o município formou sua primeira turma do curso de Agente de Turismo Rural, promovido pelo Sistema Faemg Senar, e lançou três roteiros: “O Caminho das Frutas”, com visitação e degustação de frutas; “Vivenciando Nossa Cultura”, incluindo a visita ao Santuário de Santa Rita de Cássia; e o passeio gastronômico “Sabores de Pratópolis”, que valoriza a culinária local.

“Muitas vezes, as pessoas não reconhecem o turismo como uma indústria porque ele se espalha em pequenos negócios rurais e urbanos, mas sua contribuição para a geração de empregos é significativa”, destaca Cláudia Ferreira, também instrutora do Senar Minas.

Em Caldas, o turismo de aventura tem sido explorado como forma de potencializar a zona rural do município. O produtor Evandro Celso dos Santos investiu no setor e expandiu as atividades de outra propriedade onde atua, oferecendo trilhas, visitas a cachoeiras e a prática de boia cross. “Temos duas trilhas, a da Rapadura e a da Saudade, ambas com cachoeiras impressionantes. A trilha da Rapadura tem cerca de 2,6 km e acompanha a margem do rio, sendo uma das favoritas dos visitantes”, conta.

Capacitação e desenvolvimento

O potencial turístico da região Sudoeste de Minas tem sido impulsionado por programas de capacitação. O Sistema Faemg Senar, por meio dos sindicatos rurais, promove cursos gratuitos que abrangem desde conceitos básicos de turismo até técnicas avançadas de planejamento e gestão.

O cafeicultor Cristiano Alves dos Santos, de Andradas, destaca os benefícios da capacitação. “As técnicas aprendidas foram aplicadas no meu empreendimento, melhorando a recepção dos turistas e possibilitando a criação do roteiro ‘Camping das Cachoeiras’, que agora recebe visitantes regularmente”. O roteiro inclui trilhas que levam a pontos turísticos tradicionais, como a “Pedra da Cruz” e a “Pedra do Elefante”, onde os turistas podem contemplar a paisagem, fazer piqueniques e degustar produtos locais.

Em São José da Barra, o turismo tem se fortalecido por meio da produção de mel. No Sítio Apiário da Serra, o apicultor Edson Antônio da Silva transformou sua propriedade em um destino turístico. O local abriga um meliponário com mais de 20 espécies de abelhas sem ferrão e 200 colmeias. Os visitantes podem conhecer a produção de mel e derivados, além de adquirir produtos naturais como pólen, cera e cosméticos. “Nosso roteiro atrai grupos escolares, turistas em excursões e até visitantes do CRAS, que utilizam a experiência como terapia”, explica Edson.

O queijo mineiro como atração

O Queijo Minas Artesanal, um dos símbolos da gastronomia mineira, também tem se destacado no turismo rural. Em São João Batista do Glória, fazendas preservam a tradição da produção centenária e oferecem experiências completas para os visitantes, desde a ordenha até a maturação do queijo.

Além da degustação, o destino se destaca por paisagens exuberantes, trilhas e cachoeiras, proporcionando uma vivência autêntica no campo.

Minas no topo do turismo nacional

O crescimento do turismo rural tem consolidado Minas Gerais como um dos principais destinos turísticos do Brasil. Segundo o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas de Oliveira, o estado conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o primeiro lugar no ranking do Ministério do Turismo. Esse resultado reflete a diversidade e a qualidade das experiências oferecidas aos visitantes.

Com o avanço do setor, a região Sudoeste de Minas desponta como um dos destinos mais promissores do estado, unindo tradição, natureza e experiências autênticas para os turistas.

Fonte: Sistema Faemg Senar