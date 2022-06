Submetralhadora e quase 90 quilos de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar, em Alfenas

Após denúncias os militares chegaram até os suspeitos com as drogas e a arma que estavam guardadas em uma casa.

Neste domingo (05), em Alfenas dois suspeitos de assaltarem um estabelecimento, foram presos em flagrante pelos militares, as investigações apontam que os suspeitos teriam rendido uma funcionária

Neste domingo (5), uma submetralhadora e quase 90 quilos de drogas foram apreendidas, durante uma operação Militar, em Alfenas.

De acordo com a Polícia Militar, após denúncias os militares chegaram até os suspeitos com as drogas e a arma que estavam guardadas em uma casa.

Polícia apreende submetralhadora de fabricação Tcheca e mais de 90 quilos de drogas em Alfenas — Foto: Polícia Militar

Foram apreendidos pelos militares, uma submetralhadora nove milímetros de fabricação tcheca, além de três carregadores e 40 munições intactas. Além disso, cerca de 21 quilos de maconha divididos em 27 barras, 60 quilos de cocaína divididos em 64 tabletes e aproximadamente 7 quilos de crack em barras, também foram apreendidos.

*Com informações G1 Sul de Minas