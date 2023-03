Startup Graduada na Nidustec é premiada e recebe aporte financeiro para investir em computação em Nuvem

Ferramenta SearchonMath, desenvolvida por pesquisador da UNIFAL-MG, investirá 100 mil dólares para direcionar o buscador a artigos científicos.

A SearchOnMath, startup graduada na Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UNIFAL-MG (NidusTec), foi premiada e recebeu aporte financeiro de US$ 100 mil dólares para investimento direto na plataforma “Google for Startups” do Cloud. A premiação ocorreu no dia 03 de março, durante o Seminário de Inovação Demoday Centelha, em Belo Horizonte.

O evento faz parte do Programa Centelha, que visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora em Minas Gerais. A SearchonMath, startup premiada, é uma plataforma capaz de buscar fórmulas matemáticas a fim de localizá-las na internet, auxiliando o trabalho de pesquisadores. Sua proposta foi idealizada por Flavio Barbieri Gonzaga, professor do Departamento de Ciência da Computação (DCC) da Universidade Federal de Alfenas.

Segundo Flavio Gonzaga, a ideia de criar a ferramenta foi motivada pelas dificuldades enfrentadas durante sua pesquisa de doutorado no ano de 2008. Perante os obstáculos para encontrar algumas fórmulas, ele resolveu criar uma ferramenta capaz de recuperar não só as informações matemáticas de que necessitava, mas também outras, a fim de alcançar demais pesquisadores, docentes e discentes. Seu objetivo inicial era descobrir se essas fórmulas já existiam e, em caso positivo, onde encontrá-las.

Durante suas primeiras investigações, o professor atestou que, no curso de matemática da UNIFAL-MG, em 2015, 94,5% dos estudantes seriam beneficiados por um programa capaz de encontrar fórmulas de modo seguro e efetivo.

“A SearchonMath analisa a estrutura da fórmula matemática escrita no ato da busca na web”, explica o professor. De acordo com o pesquisador, em suas apurações, o usuário da plataforma tem a possibilidade de inserir números, letras, símbolos e outros caracteres, uma vez que a pesquisa ocorre a partir da estrutura da fórmula, e não apenas com base em sua escrita literal. A ferramenta pode ser acessada de duas maneiras: de modo freemium, gratuito e limitado, ou a partir de assinatura paga com acesso ilimitado.

Atualmente, a empresa de Flavio Gonzaga, que já havia sido contratada na primeira edição do Programa Centelha, em 2021, atua visando expandir o alcance de buscas da ferramenta para artigos científicos a fim de tornar o empreendimento atrativo para o mercado na área online. “A grande inovação dessa área no mercado global está na indexação de artigos científicos. Por ser uma ferramenta de busca, é possível obter assinaturas em universidades do mundo todo”, ressalta o professor.

De acordo com informações fornecidas pelo docente, o aporte financeiro que contemplou a SearchonMath será utilizado para direcionar o buscador a artigos científicos e impulsionar a empresa no mercado B2B, o que permitirá a assinatura de universidades e centros de pesquisa. “O Centelha nos ofereceu recursos financeiros, treinamentos e todo o ambiente necessário para nossa empresa se desenvolver. Se não tivéssemos o apoio do programa e da FAPEMIG, não teríamos conseguido o aporte da Google”, enfatiza Gonzaga. “Somos pioneiros no setor e, atualmente, só na web, já indexamos cera de 22 milhões de fórmulas matemáticas diferentes”, conclui.

Empreendedorismo na Universidade: o papel da NidusTec na transformação de um negócio

Com a ajuda da NidusTec, no ano de 2022, a ideia do professor pode transformar-se em negócio. A partir de então, tanto a plataforma quanto o trabalho do docente vêm ganhando cada vez mais reconhecimento. Além das premiações recebidas no ano anterior, a SearchonMath conquistou o segundo lugar no Seminário de Inovação Demoday Centelha-MG.

“Para nós da Agência de Inovação e Empreendedorismo e da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, que sempre prezamos pela prestação de serviços de alta qualidade a todos os nossos atendidos, é muito gratificante acompanhar o desenvolvimento e o alcance de reconhecimento desses”, afirma Izabella Carneiro Bastos, diretora da Agência de Inovação e Empreendedorismo.

Segundo ela, conquistas como essas valorizam os trabalhos da equipe da Agência de Inovação e da Incubadora, além de confirmarem que as ações seguem o caminho certo. “Ficamos muito felizes por dar espaço e impulsionar uma ideia desenvolvida dentro da própria Universidade Federal de Alfenas, que, mais uma vez, evidencia o oferecimento de um ensino, pesquisa e extensão de qualidade”, ressalta a diretora.

