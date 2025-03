Startup Day 2025 chega a Poços de Caldas

Evento promovido pelo Sebrae Startups e parceiros tem o propósito de impulsionar, inovar e fortalecer os pequenos negócios

Foto: Sebrae Minas

Empreendedores de Poços de Caldas e região terão uma grande oportunidade de aprendizado e networking na 11ª edição do Startup Day, que acontecerá no dia 22 de março. O evento, promovido pelo Sebrae Startups em parceria com diversos agentes do ecossistema de inovação, vai trazer uma programação diversificada com foco em empreendedorismo, tecnologia e inovação. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas neste link.

O Startup Day é reconhecido nacionalmente como um ambiente estratégico para a capacitação e conexão de empreendedores, investidores, aceleradoras e universidades, proporcionando o fortalecimento do ecossistema de inovação. Em 2024, o evento reuniu cerca de 25 mil participantes em 184 municípios brasileiros, e a expectativa para 2025 é superar esses números, gerando ainda mais impacto no setor.

Em Poços, a iniciativa se alinha ao propósito de impulsionar o VINC (Vulcão de Inovação, Networking e Conectividade), contribuindo para um ambiente de negócios mais competitivo e sustentável. O analista do Sebrae Minas Fabricio Sviesk Moreira reforça que a inovação e a qualificação contínua são essenciais para que pequenos negócios se destaquem no mercado.

“O Sebrae tem um papel fundamental no fortalecimento deste ecossistema, oferecendo capacitação e conexões estratégicas aos empreendedores. O Startup Day é uma oportunidade para quem deseja transformar ideias em negócios sustentáveis e competitivos, além de ampliar sua rede de contatos e acesso a novas tecnologias”, destaca.

Fonte: Sebrae Minas