SRS Pouso Alegre promove uma reunião sobre Processo Administrativo para fiscais sanitários

Superintendência Regional de Saúde(SRS) de Pouso Alegre promoveu uma reunião sobre Processo Administrativo para fiscais sanitários com foco na área de alimentos.

Foto: Secretaria de Estado de Saúde

Com o intuito de capacitar os fiscais municipais em relação aos ritos administrativos para apuração de infração sanitária, de acordo com a lei estadual nº 13.317/99, referente ao Código de Saúde de Minas Gerais, a Superintendência Regional de Saúde(SRS) de Pouso Alegre promoveu uma reunião sobre Processo Administrativo para fiscais sanitários com foco na área de alimentos.

Foram objetos de discussão o trâmite legal para Processo Administrativo Sanitário, Auto de Infração, notificação do Auto de Infração, relatório da autoridade autuante, decisão em primeira, segunda e terceira instância e conclusão do Processo. Segundo a autoridade sanitária da SRS, José Wood, “este evento vem para organizar os trabalhos dos fiscais municipais quanto à apuração das infrações sanitárias que por ventura venham a ocorrer em seu município”.

“Infrações sanitárias ocorrem em todos os municípios, porém, os técnicos/fiscais não emitem o Auto de Infração para dar início ao Processo Administrativo, podendo ocasionar processo por prevaricação para o profissional.Visa também instruí-los quanto a correta forma de se preencher o Auto de Infração e montar/disponibilizar as peças no processo em ordem cronológica” ,concluiu a autoridade sanitária.

A supervisora da Vigilância Sanitária do município de Andradas, Fabiana de Melo Stella Bensi, teceu elogios ao Encontro: “conteúdo de fácil entendimento, clareza nas explicações com estudo de caso prático e fácil entendimento, além da equipe ser comprometida com o tema.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde