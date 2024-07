SRS Passos monitora estratégias de vacinação dos municípios

O objetivo é fazer a busca ativa de crianças com o esquema vacinal incompleto para poliomielite e sarampo

As crianças com idades acima de seis meses e abaixo de cinco anos que estiverem com o esquema vacinal incompleto para poliomielite e sarampo terão a oportunidade de serem imunizadas em casa. Elas serão visitadas por vacinadores municipais da área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Passos, como parte das estratégias de vacinação para essas doenças definidas pelo Ministério da Saúde (MS). Para realizarem essa ação, que tem prazo até 31 de julho, os vacinadores passaram por uma capacitação promovida pela SRS Passos.

O Monitoramento das Estratégias de Vacinação (MEV) contra a poliomielite e o sarampo é uma ação do ministério para a erradicação dessas doenças no país. O trabalho na SRS Passos foi orientado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio de protocolo definido em Brasília, com diretrizes e orientações técnicas para sua realização e que deverão ser aplicadas nos municípios.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (Nuvepi) da SRS Passos, Márcia Aparecida Silva Viana, monitorar as coberturas vacinais após campanhas é uma rotina nas regionais de saúde, mas foi necessário intensificá-la devido ao risco de reintrodução dos vírus causadores da poliomielite e do sarampo no país. Esse alerta foi publicado pelo Ministério da Saúde no Protocolo Operacional 2024 do MEV, que foi utilizado na reunião.

Marcia Silva ressaltou que o Brasil foi classificado como de muito alto risco de reintrodução do vírus da poliomielite e, no período de 2019 a 2022, houve quase 30 mil casos de sarampo no país. “Nós precisamos nesse momento identificar populações não vacinadas para que possamos vaciná-las e, assim, alcançarmos a imunidade de rebanho. Quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menos probabilidade vamos ter de que essas doenças aconteçam no território brasileiro”, afirmou a coordenadora.

Para realizar o monitoramento, as referências técnicas do Nuvepi em conjunto com as referências técnicas de Atenção Primária à Saúde (APS) da Coordenação de Redes de Atenção à Saúde (Cras) planejaram uma programação conforme as orientações da SES-MG, de acordo com o conteúdo do protocolo desenvolvido pelo ministério. As atividades com os vacinadores municipais foram realizadas em 9 de julho, no auditório da SRS Passos.

Entre essas atividades estão o mapeamento do município, setorização conforme número de salas de vacinas, identificação de áreas, localidades a serem visitadas, amostra populacional a ser avaliada, recursos a serem utilizados, abordagem de pais ou dos responsáveis, registros das doses administradas, checagem do cartão ou caderneta de vacinação e estudo de casos.

A referência técnica em imunizações da SRS Passos, Sueli Veloso Maia, disse que os municípios terão que realizar o MEV em seus territórios até 31 de julho. Para cumprir esse prazo, as equipes de vacinadores deverão ter o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a autorização dos pais para a análise e atualização do cartão vacinal.

“A gente espera o melhor resultado possível dessa ação e, com isso, dar oportunidade das mães que trabalham fora vacinarem seus filhos”, disse Sueli Veloso, observando que a maioria dos vacinadores decidiu fazer a busca ativa das crianças a partir das 18h, quando é maior a chance de encontrá-las em casa, junto com seus pais ou responsáveis.

Nos 27 municípios da área da SRS Passos, a amostra populacional a ser avaliada – da faixa etária entre 6 meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias – totaliza 8.561 crianças. As vacinas contra a poliomielite e o sarampo fazem parte da rotina do Calendário Nacional de Vacinação e são disponibilizadas para os municípios durante todo o ano, com distribuição mensal pelas unidades regionais de saúde da SES-MG.

Fonte: SES-MG