SRS Passos capacita novos profissionais de APS de município

Todos os profissionais da área da saúde que atuam na atenção primária participaram da capacitação na SRS Passos.

Foto: Secretaria de Estado de Saúde

Novos servidores da Atenção Primária à Saúde (APS) da Secretaria Municipal de Saúde de São José da Barra, município da área de abrangência da Superintendência Regional de Saúde de Passos (SRS Passos), tiveram uma capacitação com a equipe de APS da Coordenação de Atenção à Saúde (CAS). Servidores antigos também participaram do evento formativo, aproveitando para se atualizarem sobre as diversas temáticas da APS, com base nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS).

A reunião foi realizada na segunda-feira (5 de fevereiro) no auditório da SRS Passos pelas referências técnicas de APS Gilmar Antônio Batista Machado, Jaqueline Silva Santos e Lenise Maria Amorelli. A superintendente Kátia Rita Gonçalves fez o encerramento da capacitação.

Segundo a superintendente Kátia Rita Gonçalves, “a iniciativa teve como objetivo contribuir efetivamente para o fortalecimento da atenção primária no seu papel protagonista de produção e de gestão do cuidado integral em rede, impactando positivamente na vida das pessoas”. “A capacitação teve como público-alvo profissionais de saúde que atuam na APS e do ponto de vista do conteúdo e a SRS Passos contou com a expertise de seus profissionais e recursos didáticos que contribuíram em uma aprendizagem reflexiva possibilitando que os profissionais sejam protagonistas em sua formação”, disse.

Na programação do evento, foram tratadas temáticas da Rede de Atenção à Saúde (RAS): a Atenção Primária à Saúde como ordenadora do cuidado; Saúde da Família: território e comunidade; Saúde da Família: o cuidado integral e longitudinal às pessoas.

Segundo a coordenadora da APS de São José da Barra, Ana Flávia Silva Freire, médicos, dentistas, enfermeiros e todos os demais profissionais da área da saúde que atuam na atenção primária participaram da capacitação na SRS Passos. “Eu tenho certeza que todos vão sair daqui, hoje, capacitados para oferecer uma assistência qualificada e humanizada para os cidadãos de São José da Barra”, disse.

“Durante essa reunião, as discussões sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) em Rede de Atenção à Saúde (RAS), bem como sobre a construção social da Atenção Primária à Saúde (APS), buscaram contribuir para o reconhecimento do papel da APS como ordenadora e coordenadora do cuidado”, comenta Jaqueline Santos.

De acordo com Gilmar Machado, é importante que os profissionais de saúde, especialmente aqueles que estão ingressando no serviço, estejam alinhados e sensibilizados com os princípios do SUS. “Para a equipe da APS isso traz um simbolismo ainda maior, pois ela é a responsável por conhecer o território, famílias e pessoas da área, e buscar uma produção de qualidade da saúde, para além da parte meramente assistencial”, analisa.

Lenise Amorelli lembra que a APS é estratégia prioritária do SUS, organizada a partir de equipe multiprofissional, com atuação no território, junto a família e comunidade, e que por isso devem ser fortalecidos o trabalho em equipe e colaborativo e observados todos os fatores para o integral atendimento aos usuários. “Estudos comprovam que a prática do trabalho em equipe e colaborativo proporciona uma maior capacidade de resposta dos profissionais diante da crescente complexidade de necessidades de saúde da população e melhoria da qualidade da atenção à saúde dos usuários”, disse.

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde