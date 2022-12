Sobe para 91 o número de municípios em situação de emergência devido às chuvas

Já foram registradas oito mortes, além de 1.156 desabrigados e 4.388 pessoas desalojadas.

Foto: Gil Leonardi / Imprensa MG.

Com as fortes chuvas que atingem o estado, subiu para 91 o número de municípios em situação de emergência. Segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), já foram registradas oito mortes devido aos temporais. O número de desabrigados chega a 1.156 e de desalojados a 4.388.

A última morte ocorreu no município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no sábado (17/12). Parte de uma casa desabou matando um homem de 48 anos. Em Fervedouro, na Zona da Mata, com o aumento do volume de água no córrego Bom Jardim, uma casa também caiu parcialmente e outras na região tiveram que ser evacuadas.

Ainda no sábado, as fortes chuvas alagaram comércios e residências no município de município de Manhuaçu, na Zona da Mata. A população foi afetada com o desabastecimento de água. A Defesa Civil do município está fazendo um levantamento dos prejuízos causados na região.

Doações

O Governo de Minas, por meio do Gabinete Militar do Governador (GMG) e da Cedec-MG, tem intensificado o auxílio aos municípios afetados pelas chuvas, prestando apoio técnico e humanitário para mitigar os impactos causados pelos temporais.

Já foram distribuídas 1.883 cestas básicas, além de 474 colchões, 1.103 kits higiene (com sabonete, papel higiênico, creme dental, absorvente e escova de dente), 574 kits dormitórios (com fronha, lençol, travesseiro e cobertor), e outros 2.712 itens diversos, como água mineral, vestuário, alimentos, fraldas, lonas, kits limpeza e outros.

SOS Chuvas 2023

Em novembro, o Governo de Minas junto à Cedec, Ministério Público, Servas e Cruz Vermelha Brasileira fez o lançamento oficial da campanha SOS Chuvas 2023. A ação busca arrecadar donativos que serão distribuídos pela Defesa Civil em todo o estado. É possível fazer contribuições em dinheiro por meio da chave pix@cvbmg.org.br.

Em setembro, o Governo de Minas, também por meio da Defesa Civil, realizou a capacitação, atualização e nivelamento dos agentes regionais que estão aptos a atuar no período chuvoso no apoio aos municípios que necessitem. As Coordenadorias Municipais de Defesa Civil foram capacitadas nesse evento para trabalharem junto ao órgão estadual.

Segundo a Cedec, o governo fez o maior investimento em Defesa Civil da história de Minas Gerais. Ao todo, foram adquiridos 497 kits (R$ 163,4 mil cada), contendo viatura 4×4, um notebook, uma trena digital e coletes reflexivos.

O investimento é fruto do Termo de Reparação, assinado em abril de 2020, que busca reparar os danos decorrentes do rompimento das barragens da Vale S.A. em Brumadinho, que tirou a vida de 272 pessoas e gerou impactos sociais, ambientais e econômicos na bacia do Rio Paraopeba e em todo o estado de Minas Gerais.

Fonte: Agência Minas.