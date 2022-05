Skank escolhe Varginha para seu último show na região

Varginha irá sediar um dos últimos shows da banda Skank, que percorre o Brasil com sua Turnê da Despedida. De acordo com informações, a cidade teria sido escolhida por ser um polo regional, por sempre receber os maiores artistas do país e por sua boa relação com a produtora local. A produção do evento será da Clímax Produções e os ingressos estarão disponíveis em breve. De acordo com a empresa, os ingressos são limitados.



Um pouco sobre o Skank



O Skank nasceu em 1991, em Belo Horizonte. Samuel Rosa (guitarra e voz), Henrique Portugal (teclados), Lelo Zaneti (baixo) e Haroldo Ferretti (bateria) reuniram-se em torno do mesmo interesses musicais e após 31 anos de inúmeros hits, os integrantes decidem colocar um ponto final nessa história e dar início aos novos objetivos individuais: “Não estamos pendurando a chuteira”, diz Samuel Rosa sobre o fim do Skank.

“Independentemente de a banda estar na estrada ou não, ela continua existindo enquanto as pessoas escutarem nossas músicas.”

Fonte e foto: Clímax Produções