Sisu 2024 terá edição única com 1.689 vagas ofertadas pela Unifal para ingresso nos cursos de graduação no 1º e 2º semestre

Processo seletivo também contará com mudanças em relação às modalidades de ingresso por cotas

Foto: Arquivo / Dicom

Os candidatos às vagas dos cursos de graduação oferecidas pela UNIFAL-MG e por outras instituições de ensino superior no Brasil precisam ficar atentos às mudanças no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Neste ano de 2024, o Sisu terá edição única, portanto, diferentemente de outras edições ocorridas até 2023, que incluíam duas seleções – uma no início e outra no meio do ano -, agora uma única edição vai servir para selecionar os estudantes tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre. As inscrições acontecem de 22 a 25 de janeiro de 2024.

“A partir deste ano, quem quiser ingressar em 2024/2 terá que participar do Sisu agora”, enfatiza Geraldo Liska, diretor de Processos Seletivos da UNIFAL-MG. No Sisu 2024, a Instituição oferece 1.689 vagas, sendo 814 vagas de ampla concorrência e 875 vagas para cotista, conforme a Lei nº 12.711/2012.

Para ingresso no primeiro semestre, os candidatos vão poder concorrer a uma das 1.237 vagas distribuídas em 34 cursos de graduação. Já quem se interessar em se inscrever para ingresso no segundo semestre concorrerá a uma das 432 vagas distribuídas em 13 cursos.

De acordo com o diretor de Processos Seletivos, alguns cursos da UNIFAL-MG ofertam vagas tanto para ingresso em 2024/1 como em 2024/2, caso em que serão consideradas as classificações dos candidatos.

“Os que forem melhor classificados dentro do limite das vagas ingressarão no 1º semestre letivo, que iniciará em 26/02/2024. Os próximos, farão sua matrícula para o 2º semestre letivo, iniciando as aulas em 01/08/2024”, ressalta. “Mas é importante ficar atento às chamadas, pois, se houver desistentes, aquele que previamente ficou para 2024/2 poderá ser convocado para iniciar suas aulas em 2024/1”, orienta.

Outra mudança no processo seletivo de 2024 foi a atualização da Lei nº 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas. Alterada pela Lei nº 14.723/2023, a política propõe as seguintes mudanças: inclusão de nova categoria de reserva de vagas para os quilombolas, redução da renda per capita de 1,5 salário-mínimo para 1 salário-mínimo e os candidatos optantes por reserva de vagas serão classificados inicialmente pela ampla concorrência (caso tenham nota para ingressar pela ampla concorrência).

“Ao se inscrever, o candidato poderá optar por uma ou mais entre essas modalidades e será convocado para a matrícula naquela em que obteve a melhor classificação. Por isso é importante, desde já, separar a documentação exigida nas modalidades escolhidas e não deixar para a última hora”, alerta Geraldo Liska.

A UNIFAL-MG também fez alguns ajustes no Edital nº 001/2024/UNIFAL-MG, como o cronograma detalhado com todas as datas de convocação, data da matrícula (último dia para envio de documentos), data da entrevista de heteroidentificação (vagas para pessoas negras) e prazo para interposição de recursos (que será de 2 dias úteis a partir da notificação do indeferimento).

“Quem se inscrever para as vagas de pessoas negras (pretas ou pardas), já deve estar preparado para a entrevista de heteroidentificação, online, cujas datas constam no cronograma. Importante frisar que só participa dessa etapa quem enviou a documentação dentro do prazo estipulado”, salienta.

Geraldo Liska explica que indígenas e quilombolas também precisam atestar a veracidade das informações, seja por meio do Registro de Nascimento Indígena; Carta de Recomendação ou declaração da comunidade quilombola afirmando que pertence a ela.

No caso de o candidato não ser aprovado na chamada regular do Sisu, ainda poderá concorrer à Lista de Espera, que contém todos os candidatos excedentes que manifestaram interesse em participar por meio Sisu, nas datas estabelecidas no cronograma do MEC, na página do Sisu: http://sisu.mec.gov.br.

Segundo o diretor de Processos Seletivos, quem não fez o Enem em 2023, mas tem nota desse exame de anos anteriores, também terá a oportunidade de se inscrever em uma das vagas remanescentes, ou seja, naquelas vagas que não forem preenchidas durante as convocações da lista de espera no Sisu. “No cronograma detalhado, temos previsão de publicar dois editais complementares: para as vagas remanescentes de 2024/1, o edital deverá ser publicado em 26/02/2024, com inscrições de 26/02 a 04/03/2024; para as vagas remanescentes de 2024/2, o edital deverá ser publicado em 17/06/2024, com inscrições de 17/06 a 15/07/2024″, anuncia.

Mais detalhes sobre cursos, vagas existentes para cada curso e seus semestres de ingresso, bem como as oportunidades da vida acadêmica estão disponíveis neste link. Na página, também podem ser acessados o Termo de Adesão e o Edital nº 001/2024/UNIFAL-MG.

Fonte: UNIFAL-MG