Sistema Fecomércio MG leva Circuito Sesc de Corridas a Lavras em agosto

Foto: Rafael Tavares / Sesc em Minas

No dia 25 de agosto, Lavras receberá o Circuito Sesc de Corridas. O evento itinerante, promovido pelo Sistema Fecomércio MG, circula por diversas cidades mineiras e acontecerá pela primeira vez no município, proporcionando um momento de lazer e prática esportiva para toda a família.

A atividade oferece percursos de 5 km e 10 km, na modalidade corrida, e de 2,5 km, na modalidade caminhada. Há ainda a Corrida Kids, para crianças de 4 a 14 anos. A programação inclui outras atividades recreativas e educativas voltadas para o lazer e o bem-estar.

A largada será às 8h, na Avenida Central da Universidade Federal de Lavras, localizada no Trevo Rotatório Professor Edmir Sá Santos. Cada participante, após inscrição, receberá um kit com sacola ecobag, camisa, número de peito, chip para mensuração do tempo de prova, meias e garrafinha com toalha. O kit infantil terá sacola (tipo ecobag), camisa, número de peito e copo divertido.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site www.circuitosesc.com.br ou presencialmente, na Central de Relacionamento do Sesc Lavras (Rua Misseno de Pádua, 831 – Santa Teresinha, Lavras/MG).

Os valores são:

Categoria adulto

Cartão do Cliente Sesc e público +60 – R$ 35

Titulares de convênio – R$ 50

Público geral – R$ 70

Categoria infantil (Corrida Kids)

Dependentes de titulares do Cartão do Cliente Sesc – R$ 20

Público geral – R$ 30

*Uma pequena taxa de operação é cobrada sobre o valor do ingresso no momento da compra.

Solidariedade

Cada participante deve doar 1 kg de alimento não perecível no dia da entrega dos kits. Os donativos serão destinados ao programa Sesc Mesa Brasil, que há mais de 20 anos trabalha no combate à insegurança alimentar em Minas Gerais.

Entrega dos kits

A entrega dos kits será realizada no Sesc Lavras, no dia 23/08, das 9h às 19h, e no dia 24/08, das 9h às 13h.

Pet friendly

No Circuito Sesc de Corridas, os animais de estimação são bem-vindos e podem participar das provas com tutores e tutoras, desde que estejam nas guias.

Não haverá local para deixar o animal durante o evento. Por isso, a pessoa responsável deverá cuidar do seu pet e se atentar para a alimentação e as necessidades fisiológicas dele, garantindo a limpeza e a higiene do local. Também serão disponibilizados bebedouros com água para os animais.

Sobre as provas

De acordo com as normas estabelecidas pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), a idade mínima para participação em provas varia de acordo com o percurso.

Para distâncias de até 5 km, é necessário ter, no mínimo, 14 anos completos. Em trajetos menores que 10 km, a idade mínima é de 16 anos completos.

Já a Corrida Kids terá baterias com distâncias variadas, também observando a faixa etária:

De 4 a 6 anos: 100 metros

De 7 a 9 anos: 150 metros

De 10 a 12 anos: 250 metros

De 13 a 14 anos: 500 metros

Sobre o Circuito Sesc de Corridas

O Circuito Sesc de Corridas é um evento esportivo institucional, organizado pelo Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc em Minas, com calendário anual e aporte do Departamento Nacional do Sesc. Realizado em etapas na capital e/ou no interior do estado, tem o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas, promover hábitos saudáveis e propiciar momentos de integração.

Ainda em 2024, o Circuito passará por Montes Claros e Juiz de Fora.

Fonte: Sesc Minas